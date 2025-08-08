Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Aire libre

Las cestas de picnic más prácticas y bonitas para escapadas al aire libre

Organizar un picnic puede ser sencillo y elegante con la cesta adecuada, pero elegir entre modelos clásicos de mimbre, opciones térmicas o diseños plegables marca la diferencia en comodidad y estilo al aire libre.

Redacción De Tiendas

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:44

Salir de picnic permite disfrutar del aire libre de manera cómoda y práctica, ya sea en familia, con amigos o en pareja. Una cesta ... adecuada garantiza comodidad y organización durante el picnic. Actualmente, existen diferentes tipos de cestas de picnic que ofrecen características específicas según las necesidades: desde modelos tradicionales de mimbre hasta opciones con compartimentos aislantes, versiones plegables para ahorrar espacio y alternativas versátiles para distintos tipos de salidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  4. 4 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  5. 5 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación
  6. 6 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala
  7. 7 Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda
  8. 8 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  9. 9

    El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para
  10. 10

    La heladería de yogur griego Myka abre su primer local en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las cestas de picnic más prácticas y bonitas para escapadas al aire libre

Las cestas de picnic más prácticas y bonitas para escapadas al aire libre