El rodaje de una serie internacional de crímenes vuelve a tomar el centro de Málaga

La temporada alta de rodajes ha llegado a Málaga. Y de nuevo, la zona cero de la capital, ha vuelto a convertirse en escenario de ... una filmación. Si hace ahora un mes la nueva campaña publicitaria de la multinacional italiana de energía Enel tomaba calle Cister y el entorno de la Catedral para su nueva campaña publicitaria, este martes ha sido una serie internacional la que ha instalado sus cámaras en la castiza plaza del Carbón para el rodaje de la segunda temporada de 'Fallen' ('Sanningen'), un 'nordic noir' que ha arrasado en la televisión sueca TV4 y que en esta secuela se ha traído sus crímenes a pleno centro de la ciudad.

Ampliar Los extras y el equipo de la serie, durante el rodaje en la Plaza del Carbón. Salvador Salas

Desde primera hora de la mañana, el equipo de la productora Filmlance, que pertenece al grupo Banijay Entertainment, con el director Johan Lundin al frente, ha grabado escenas que parecían para un anuncio de hostelería de Málaga, tanto en el restaurante La Bouganvilla como en la taberna DBandera. No obstante, la protagonista de las escenas daba pistas de que el argumento iba por otro sitio con la presencia de la estrella sueca Sophia Helin, que dio el salto internacional con la icónica serie 'The Bridge', que conoció incluso sendas versiones en otros países con una adaptación norteamericana homónima y una británico-francesa, 'The Tunnel'.

Precisamente, la creadora de aquel exitoso 'nordic noir' sobre la investigación de un asesinato en un puente fronterizo entre Suecia y Dinamarca, la guionista Camilla Ahlgren, es también la impulsora y 'show runner' de 'Fallen', en la que Helin encarna a la inspectora de policía Iris Broman que, tras quedarse repentinamente viuda, cambia de aires y se va a Malmö para dirigir la unidad de crímenes sin resolver. En esta segunda temporada, la protagonista se enfrenta a un nuevo caso de un cuerpo enterrando frente a una mansión y otro ocurrido tiempo atrás, del cual se está rodando un documental y que podría estar relacionado con el reciente asesinato. Unas pesquisas que traen a Málaga a la protagonista.

Rodaje entre maletas y carretillas

El rodaje ha convivido esta mañana con el trajín del centro histórico, el ruido de las maletas de las maletas de los turistas y las innumerables carretillas del reparto de carga y descarga desde primera hora de la mañana, que se detenían cuando se grababa cada toma en las que también se ha dejado ver el actor danés Casper Crump, conocido por 'La leyenda de Tarzán' e interpretar a Vandal Savage en las series 'Arrow' y 'The Flash'. En las escenas grabadas este martes también han participado una treintena de extras, que han sido dirigidos por la empresa malagueña ModeXpor.

Ampliar Unos toques de maquillaje antes de que el actor Casper Crump ruede sus escenas. Salvador Salas

Pese a la gran presencia de turistas, curiosos y operarios, los responsables de la producción nórdica 'Fallen' han preferido fijar este martes la grabación ya que para mañana está prevista una 'invasión' de cruceristas con hasta hasta cuatro grandes barcos de pasajeros y la presencia de Robbie Williams, como padrino del bautizo del nuevo buque 'Mein Schiff Relax' y un concierto posterior del cantante en el puerto.

Además de las calles del centro de Málaga, la serie 'Fallen' también tiene previsto rodar en escenarios de Alhaurín de la Torre y Fuengirola

Para mañana, la productora Filmlance, que cuenta con el apoyo de la cadena sueca TV4, la alemana ZDF, y la compañía Film i Skåne, además de Málaga Film Office para el rodaje en la capital, tiene previsto filmar en Fuengirola, mientras que en la jornada de hoy también se trasladará a Alhaurín de la Torre para completar las escenas malagueñas de esta segunda temporada. Más de 1,4 millones de espectadores suecos se engancharon a la primera entrega de esta drama sobre crímenes, cuya secuela se estrenará previsiblemente en Suecia a finales de 2025, y ya se ha vendido internacionalmente en Francia, Australia y Estados Unidos.

Ampliar Los responsables del casting, la empresa malagueña Modexpor, da instrucciones a los extras. Salvador Salas

El rodaje de 'Fallen' no es el primer 'nordic noir' que cambia el frío de los países escandinavos por el sol de la provincia. Hace unos años, la coproducción finlandesa-española 'Kosta' ya trasladó sus dos temporadas a Málaga con una serie de crímenes que se producían en la mayor comunidad de residentes finlandeses fuera de su país: Fuengirola. El malagueño Fran Perea, popular en el país nórdico desde el éxito de 'Los Serrano', compartió el protagonismo en esta serie con la veterana inspectora Hilkka Mäntymäki (Riitta Havukainen), de la policía de Oulu. Además, la ficción sueca también ha explotado en los últimos años el imaginario de Málaga como paraíso cálido y vacacional en otro tipo de producciones, como la series 'Queen of Fucking Everything', un drama finés de humor negro, y 'Exit', una ácida crítica del capitalismo más salvaje.