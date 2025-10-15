Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El rey Felipe VI habla durante la ceremonia de inauguración del X Congreso Internacional de la Lengua este miércoles, en Arequipa (Perú).

El Rey siembra concordia en el congreso de la discordia

Felipe VI aporta una presencia balsámica y calma los ánimos en el turbulento congreso de la lengua de Arequipa

Miguel Lorenci

Enviado especial, Arequipa (Perú)

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:36

El Rey sembró concordia este miércoles en el congreso de la discordia. La presencia de Felipe VI en el X Congreso de la Lengua ... Española (CILE) de Arequipa resultó balsámica y aportó calma a las aguas turbulentas apelando al entendimiento y la colaboración. El encuentro, que debe ser la gran fiesta del español, se había tornado en los días anteriores un acre desencuentro marcado por la discordia. El Rey deseó que fuera «una conversación en torno a lo que une, no a lo que separa», haciendo además de nuestra lengua «un instrumento de progreso, entendimiento, prosperidad, paz y consenso».

