Un siglo de trabajo para biografiar las palabras

La RAE presenta en el Congreso de la Lengua de Arequipa el monumental Diccionario Histórico de la Lengua Española

Miguel Lorenci

Arequipa (Perú)

Martes, 14 de octubre 2025, 07:58

Comenta

«Es quizá el acto más importante del Congreso Internacional de la Lengua Española», aseguró Santiago Muñoz Machado al presentar en Arequipa el Diccionario Histórico ... de la Lengua Española (DHLE). Se trata de una obra monumental, compleja e inacabada, que supera las 20.000 páginas repartidas en diez tomos. «Es un avance de lo que aún debemos hacer», resumió el director de la Real Academia Española (RAE) y de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).

