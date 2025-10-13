Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El presidente del Grupo de Trabajo Internacional de la Lengua Española, Carlos Chávez-Taffur, el presidente de la Academia Peruana de la Lengua, Eduardo Francisco Hopkins, la rectora de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón Ruffner, y el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado. EFE

La guerra entre la RAE y el Cervantes se agrava en Arequipa

García Montero y Muñoz Machado no firman la pipa de la paz en la fiesta del español y se citan para nuevos duelos

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Arequipa (Perú)

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:55

Comenta

¿Habría pipa de la paz o más navajeo? Expectación máxima este lunes ante la primera comparecencia conjunta tras el cruce de sables entre el máximo responsable de la Real Academia Española (RAE ... ), Santiago Muñoz Machado, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Pero lo que hubo fue más greña y más distancia. Su patente falta de sintonía se agravó, pues no hubo tregua ni tampoco una artificial cortesía entre García Montero y Muñoz Machado. Y es aunque los dos habían dicho que no hablaría de sus diferencias, lo hicieron y de qué manera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  2. 2 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  3. 3 El SEPE concede el subsidio por paro a empleados con contratos a media jornada si cumplen este requisito
  4. 4 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  5. 5 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  6. 6

    Dean Huijsen, talismán en la victoria del Málaga frente al Deportivo
  7. 7 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  8. 8 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga
  9. 9 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
  10. 10

    Ante las dudas, toda una lección de casta y calidad del Málaga (3-0)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La guerra entre la RAE y el Cervantes se agrava en Arequipa

La guerra entre la RAE y el Cervantes se agrava en Arequipa