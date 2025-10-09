Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luis García Montero y Santiago Muñoz Machado. R. C.

García Montero cuestiona a Santiago Muñoz Machado

El director del Cervantes dice que la RAE «está en manos de un experto en llevar negocios para las empresas multimillonarias»

M. L.

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:43

La latente tensión entre los directores del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el de la RAE, Santiago Muñoz Machado ha estallado a menos de ... una semana de la apertura del X Congreso de la Lengua que el Rey inaugura el martes próximo en Arequipa. Pilota la RAE «un experto en llevar negocios para las empresas multimillonarias», ha dicho el director del Cervantes cuestionando a Muñoz Machado antes de la cita que reunirá a más de 260 académicos en Perú y en cuya organización colaboran ambas instituciones junto con la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y el país anfitrión.

