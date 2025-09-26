Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE. R.C.

Santiago Muñoz Macado, director de la RAE

«Sin lenguaje claro no hay democracia ni justicia»

El X Congreso de la Lengua recordará a Vargas Llosa en Arequipa. «Insultándose, los políticos ocultan sus insuficiencias», asegura el regidor de la Real Academia Española y de Asale

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:53

«Sin lenguaje claro y accesible no hay justicia ni democracia». Así lo afirma Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba, 76 años), director de la Real ... Academia Española (RAE) y presidente de Asale, la Asociación de Academias de la Lengua Española. En el X Congreso de la Lengua Española, en Arequipa, se propondrá que la claridad del lenguaje sea un derecho garantizado por los poderes públicos. El mestizaje y los desafíos de la inteligencia artificial serán otros ejes del encuentro, que rendirá homenaje en su ciudad natal al Nobel Mario Vargas Llosa, fallecido en abril.

