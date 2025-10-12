Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luis García Montero en su despacho. José Ramón Ladra

Luis García Montero

Director del Instituto Cervantes
«Hablar claro es un derecho democrático, no es tener la lengua suelta»

«Manipular el lenguaje puede tener tiene consecuencias tan terribles como los campos de concentración»

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:11

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero (Granada, 1958), sabe que el idioma es un agente de comunicación y un territorio moral. Pero el ... X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que debatirá en Arequipa el derecho básico al lenguaje claro, llega con más discordia que concordia. Se abre de nuevo con Perú en ebullición política -la presidenta Dina Boluarte, que debía inaugurar el CILE con el Rey, fue destituida el viernes-, y con cruce de sables entre el Cervantes y la RAE, los organizadores. García Montero arremete contra al director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, y los académicos condenan sus «inoportunas» declaraciones dejando el congreso convertido en un ring.

