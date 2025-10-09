Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los artistas de Pistacatro,la compañía premiada. R. C.

El Premio Nacional de Circo 2025 viaja a Galicia con Pistacatro

El jurado reconoce a la compañía por su innovación y su impacto en la escena circense durante dos décadas de trayectoria profesional

C. P. S.

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:41

Comenta

La compañía gallega Pista Catro Productora de Soños SL, conocida como Pistacatro, ha ganado el Premio Nacional de Circo 2025 dotado con 30.000 euros, ... según ha dado a conocer este jueves el Ministerio de Cultura. El jurado reconoce «su destacada labor en la creación y difusión de propuestas circenses de una enorme presencia escénica, rigor y carisma, con importantes hitos en 2024 como la gira de 'Drop', un montaje sorprendente con un lenguaje propio, y la consolidación de su espectáculo 'Orquesta de malabares', en el que fusionan la música y el circo, un trabajo de gran formato con el que lograron una amplia proyección nacional e internacional».

