El Premio Nacional de Circo 2025 viaja a Galicia con Pistacatro
El jurado reconoce a la compañía por su innovación y su impacto en la escena circense durante dos décadas de trayectoria profesional
C. P. S.
Jueves, 9 de octubre 2025, 14:41
La compañía gallega Pista Catro Productora de Soños SL, conocida como Pistacatro, ha ganado el Premio Nacional de Circo 2025 dotado con 30.000 euros, ... según ha dado a conocer este jueves el Ministerio de Cultura. El jurado reconoce «su destacada labor en la creación y difusión de propuestas circenses de una enorme presencia escénica, rigor y carisma, con importantes hitos en 2024 como la gira de 'Drop', un montaje sorprendente con un lenguaje propio, y la consolidación de su espectáculo 'Orquesta de malabares', en el que fusionan la música y el circo, un trabajo de gran formato con el que lograron una amplia proyección nacional e internacional».
Además, el jurado añade que «como productores y prescriptores, han sido impulsores del nuevo circo gallego y descubridores de artistas emergentes durante los últimos 20 años, con trabajos que aúnan la innovación y la educación. En su trayectoria cabe destacar además su innegable contribución a la divulgación y la investigación del género en el marco de las Jornadas D10!, que impulsan desde hace una década».
El Ministerio de Cultura concede anualmente este galardón a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) para reconocer la actividad de entidades y profesionales españoles del circo tanto en España como en el extranjero.
Pistacatro es una compañía fundada en 2006 y liderada por Aitor Garuz, Pablo Reboleiro, Belem Brandido y José Expósito. Es una de las productoras de circo más relevantes de las artes vivas en Galicia y distribuye sus propias creaciones, así como otras que nacen de la matriz creativa del proyecto Circonove o aquellas que consideran relevantes por su calidad e interés cultural.
Aitor Garuz es artista de circo y responsable de desarrollo de proyectos en Pistacatro. Se formó en la Circus Space de Londres y en la Escuela de Circo Carampa (Madrid). Trabajó en Inglaterra con la compañía galesa Nofit State, como actor, músico y malabarista en el espectáculo 'Inmortal', que giró por toda Europa y que recibió varios premios en diferentes festivales internacionales.
Pablo Reboleiro es el fundador de la compañía, para la que trabaja como actor, director y en el desarrollo de proyectos. Es un artista multidisciplinar gallego, formado en circo en The Circus Space, en teatro en Espacio Abierto y en danza en numerosos cursos internacionales.
Belem Brandido es responsable de la producción y distribución de Pistacatro, así como la gestión de proyectos y la comunicación. Es licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y trabaja como 'freelance' en las artes escénicas y en la industria del cine desde hace 20 años.
Jose Expósito es el administrador, gerente y gestor de proyectos en la compañía. Licenciado en Biología por la USC, se formó también en Gestión de Organizaciones y Empresas Culturales con el Grupo Xabide en Vitoria-Gasteiz. Fue asimismo fundador de la sociedad LILITH Acción Social y Educativa S.L., donde trabajó en proyectos sociales desde la perspectiva de género. Es miembro de la Asociación Gallega de Profesionales de la Gestión Cultural.
