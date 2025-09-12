Las obras de reparación de la cubierta del Museo Ruso de Málaga acabarán en octubre

Las obras de la cubierta del Museo Ruso avanzan y la impermeabilización completa del edificio estará concluida en octubre. Así lo adelantó ayer en rueda ... de prensa la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, después de que en febrero pasado se tuvieran que cerrar las principales salas de la colección del centro expositivo por las filtraciones de agua tras las lluvias. Un segundo episodio de inundaciones después de que pasara lo mismo al año anterior y las reparaciones de urgencia no detuvieran las goteras. A la espera de recibir de nuevo el visto bueno para el uso completo del edificio, la concejala de Cultura, Mariana Pineda, explicó que se estudia retomar la programación expositiva en los espacios clausurados antes de final de año.

«Hemos extendido la actuación a toda la cubierta y estamos con pruebas de estanqueidad por zonas para poner en servicio el edificio y los resultados están siendo favorables», señaló Casero sobre el avance de las obras, que espera que estén concluidas «antes de que empiecen las lluvias». «Los trabajos acabarán muy pronto, en pocas semanas, en septiembre o octubre como muy tarde», indicó la edil que ha recordado que el estudio encargado por la Gerencia de Urbanismo a la empresa Cemosa detectó numerosos «puntos críticos» en la azotea de la antigua Tabacalera por lo que se recomendaba impermeabilizar todo el perímetro, como al final se ha hecho.

Durante la rueda de prensa sobre el estado del conjunto monumental Alcazaba-Gibralfaro, la concejala de Cultura, Mariana Pineda, también explicó sus planes para el Museo Ruso y señaló que su área está a la espera de que Urbanismo «nos garantice que los trabajos estén terminados» para retomar las exposiciones en el Museo Ruso. En estos momentos, el centro expositivo funciona en mínimos, con la mayor parte de sus salas cerradas y sólo dos pequeñas exposiciones temporales como oferta testimonial.

En este sentido, la edil Mariana Pineda aseguró que existe una «previsión de exposiciones» y ya se están «reconfirmando los préstamos con diferentes instituciones», por lo que se plantean que la reapertura de estas dependencias sea antes de que finalice el año. No obstante, la concejala también dejó claro que la «prioridad» es que los espacios deben ser seguros para la conservación de las obras y añadió que el edificio arrastra otro problema con el estado de los aires acondicionados. «Tenemos que evaluar su retirada y su reposición por nuevos, algo que no solo afecta al Museo Ruso sino también al Museo del Automóvil», concluyó Mariana Pineda.