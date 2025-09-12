Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Acceso a las salas de exposiciones del Museo Ruso, con poco público en la actualidad. F. Griñán

Las obras de reparación de la cubierta del Museo Ruso de Málaga acabarán en octubre

El Área de Cultura baraja que la reapertura de las salas clausuradas por las filtraciones se realice antes de final de año

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:13

Las obras de la cubierta del Museo Ruso avanzan y la impermeabilización completa del edificio estará concluida en octubre. Así lo adelantó ayer en rueda ... de prensa la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, después de que en febrero pasado se tuvieran que cerrar las principales salas de la colección del centro expositivo por las filtraciones de agua tras las lluvias. Un segundo episodio de inundaciones después de que pasara lo mismo al año anterior y las reparaciones de urgencia no detuvieran las goteras. A la espera de recibir de nuevo el visto bueno para el uso completo del edificio, la concejala de Cultura, Mariana Pineda, explicó que se estudia retomar la programación expositiva en los espacios clausurados antes de final de año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  3. 3 Estas son y así se dibujan las siete soluciones que proponen Málaga y Rincón de la Victoria para acabar con los atascos en la autovía
  4. 4 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  5. 5 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  6. 6

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  7. 7 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  8. 8 Dos vecinas vencen a su comunidad en el Supremo: las reconoce como legítimas propietarias de dos trasteros tras 30 años de uso exclusivo
  9. 9 Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga
  10. 10

    La factura de Jesús Gil en Marbella continúa: 16,7 millones de euros más tras una avalancha de denuncias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las obras de reparación de la cubierta del Museo Ruso de Málaga acabarán en octubre

Las obras de reparación de la cubierta del Museo Ruso de Málaga acabarán en octubre