La Alcazaba abrirá por las noches en 2026 con el estreno de su nueva iluminación

Tras décadas de espera del plan director, Cultura y Urbanismo ultiman un «plan de conservación integral» que esperan terminar en «pocas semanas»

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:38

El conjunto Alcazaba-Gibralfaro es el monumento estrella de Málaga. El más visitado y el más fotografiado por los turistas -por encima del Museo Picasso- ... arrastra, no obstante, una contradicción: su preocupante estado de conservación y la falta de actuaciones sistemáticas que eviten su deterioro más allá de las intervenciones urgentes. El famoso plan director del que se lleva hablando décadas parece que se está ultimando, aunque con otro nombre para evitar la vinculación con tanto tiempo de inactividad en este emblemático BIC. Ahora se le denomina «plan de conservación integral y rehabilitación», en el que se lleva trabajando dos años y cuyo estado de redacción han avanzando este jueves las concejalas de Urbanismo y Cultura, Carmen Casero y Mariana Pineda, respectivamente, que han situado en «pocas semanas» la finalización de sus estudios para ser sometido después al escrutinio de la Junta de Andalucía. En su comparecencia, la ediles han aprovechado para hablar también de otros aspectos de interés, como un «techo de visitantes» en la fortaleza para favorecer precisamente su protección y el proyecto de la nueva iluminación del conjunto que ya está presentado en la Consejería de Cultura y espera el visto bueno para su licitación. Una actuación que permitirá el establecimiento ordinario de las visitas nocturnas a partir del próximo 2026.

