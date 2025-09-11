La Alcazaba abrirá por las noches en 2026 con el estreno de su nueva iluminación

El conjunto Alcazaba-Gibralfaro es el monumento estrella de Málaga. El más visitado y el más fotografiado por los turistas -por encima del Museo Picasso- ... arrastra, no obstante, una contradicción: su preocupante estado de conservación y la falta de actuaciones sistemáticas que eviten su deterioro más allá de las intervenciones urgentes. El famoso plan director del que se lleva hablando décadas parece que se está ultimando, aunque con otro nombre para evitar la vinculación con tanto tiempo de inactividad en este emblemático BIC. Ahora se le denomina «plan de conservación integral y rehabilitación», en el que se lleva trabajando dos años y cuyo estado de redacción han avanzando este jueves las concejalas de Urbanismo y Cultura, Carmen Casero y Mariana Pineda, respectivamente, que han situado en «pocas semanas» la finalización de sus estudios para ser sometido después al escrutinio de la Junta de Andalucía. En su comparecencia, la ediles han aprovechado para hablar también de otros aspectos de interés, como un «techo de visitantes» en la fortaleza para favorecer precisamente su protección y el proyecto de la nueva iluminación del conjunto que ya está presentado en la Consejería de Cultura y espera el visto bueno para su licitación. Una actuación que permitirá el establecimiento ordinario de las visitas nocturnas a partir del próximo 2026.

«Hace ya un año vimos interesante comenzar un proyecto de iluminación interior de la Alcazaba que va a permitir, en primer lugar, una mejor visualización y conservación preventiva y, en segundo lugar, provocará que la Alcazaba se abra por las noches y se puedan realizar visitas nocturnas y no de forma excepcional como hasta ahora ha ocurrido con gran éxito en la Noche en Blanco y otras actividades», ha señalado Mariana Pineda, que ha avanzado que el proyecto del nuevo alumbrado ya se ha presentado en la Junta de Andalucía y se está a la espera de su aprobación.

Por esta razón, la concejala de Cultura se ha aventurado a decir que «en las próximas semanas tendremos el visto bueno definitivo para proceder a la licitación de la iluminación». A la espera de esa luz verde -nunca mejor dicho-, Pineda se ha dado un plazo de un año para todo el proceso administrativo y de instalación, por lo que espera que las rutas bajo la luna en el monumento arranquen de forma habitual en 2026.

Coincidencia con una moción

Este ha sido el anuncio más tangible de la rueda de prensa sobre la actuaciones en la Alcazaba-Gibralfaro, un ejercicio de «transparencia», según ha asegurado la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, que ha asegurado que estamos a «pocas semanas» de la presentación de ese diagnóstico sobre el estado de conservación del monumento y su plan de conservación que, por otra parte, le reclama la Junta al Ayuntamiento de forma sistemática en cada resolución de urgencia que se aprueba por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio. Una actualización de las intervenciones que también ha coincidido con la presentación por parte del grupo municipal Con Málaga de una moción en la próxima Comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad sobre el mal estado de conservación del conjunto fortificado.

De forma preventiva al contenido de esa moción, Carmen Casero ha comenzado su intervención asegurando que “si parece que no hacemos nada (en la Alcazaba-Gibralfaro) es porque no lo contamos lo suficiente”. De esta forma, ha comenzado por detallar las actuaciones urgentes que no pueden esperar por el deterioro de los muros o el efecto de las danas del pasado otoño-invierno, y ha explicado que, en los últimos dos años, “si se suman todas las acciones en obras e intervenciones arqueológicas que hemos llevado a cabo suman casi 25, por lo que se trabaja de manera constante y lo que va surgiendo, se atiende. La actividad no para”.