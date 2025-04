El alcalde de Málaga se abre por primera vez a redefinir el Museo Ruso, que cierra sus salas por filtraciones

El Museo Ruso de Málaga pasa por su peor crisis. Si la guerra de Ucrania lo dejó tocado y sin colección en 2022 al tener ... que devolver su colección al Museo Estatal de San Petersburgo, en este momento las filtraciones por las últimas lluvias han terminado por tumbar el proyecto al clausurar la mayor parte de las salas, lo que en la práctica deja la pinacoteca en cierre técnico y sin fecha de reapertura de las mismas. Amargo décimo aniversario el de este centro expositivo que habrá que ver si se levanta de la lona al no tener comprometido un plazo para solucionar los problemas de humedades del edificio ni el anuncio de una nueva exposición temporal. Un futuro incierto que ha hecho cambiar incluso de opinión al alcalde de Málaga, Paco de la Torre, que, por primera vez, se abre a redefinir este museo, como ya le ha pedido repetidamente la oposición municipal.

En declaraciones a SUR, el regidor se mostró ayer menos contundente que otras veces con la continuidad del Museo Ruso y admitió que ya están barajando otras posibilidades desde el propio Ayuntamiento. Así, aseguró que «nuestra voluntad es que el Ruso siga con su personalidad como tal», aunque a renglón seguido abrió la puerta a un cambio al reconocer las «dificultades» por las que pasa el museo de la antigua Tabacalera tras tres años buscando fondos alternativos al perder su colección permanente por la invasión de Putin del país ucraniano. De la Torre precisó que la opción que tienen sobre la mesa es «compartir» las salas, ya que «como es un espacio grande, que una parte se dedique a la cultura rusa» y el resto a otro tipo de colecciones y contenidos.

Todo parece abierto en el horizonte de esta gran infraestructura cultural de 6.450 metros cuadrados, a la que la última borrasca que sufrió la provincia parece haberle desatado la tormenta perfecta. Así, los primeros días del pasado mes de marzo, el Museo Ruso clausuró su gran atractivo, la exposición 'Utopía y vanguardia' del coleccionista George Costakis, cuyas cinco salas han permanecido cerradas desde entonces. La muestra no se ha podido despedir del público ya que el pasado domingo, 30 de marzo, se clausuró definitivamente al cumplirse la fecha final para su exhibición. En la práctica, este gran montaje con obras maestras de Malevich, Popova, Rodchenko, Udaltsova o Kliun concluyó un mes antes de lo previsto.

El problema de las filtraciones del edificio, que gestiona la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales dirigida por Luis Lafuente, es que además no son nuevas. Hace seis meses, la dana del mes de octubre de 2024 ya obligó a clausurar las salas de la Colección Costakis. Según se informó entonces, las lluvias provocaron una bolsa de agua en la cubierta del edificio, que ocasionó las filtraciones, aunque sin afectar a las obras de arte expuestas. No obstante, el agua llegó hasta la zona del almacén y talleres. Las salas permanecieron cerradas tres semanas y, tras la revisión de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, se realizó una actuación de urgencia para evitar nuevas filtraciones, que no ha funcionado a la vista de las nuevas goteras.

«Hubo una actuación entonces, pero obviamente insuficiente, quizás por las prisas de hacerlo, así que ahora podemos tener un poco de más tiempo para hacerlo bien y que quede perfectamente», se comprometió el alcalde de Málaga que no disimuló su contrariedad por las nuevas filtraciones ya que el Ayuntamiento «debe ser ejemplar en ese sentido y un edificio público no puede tener esa debilidad». «Ahora vamos a dedicarnos a resolver técnicamente el tema de las humedades. Seguro que los arquitectos de la Gerencia de Urbanismo sabrán dar en la tecla», confió.

En cierre técnico

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no quiso comprometerse a dar una fecha para el arreglo de la cubierta del actual Museo Ruso, ni a anunciar la próxima exposición temporal que debería sustituir a la saliente colección Costakis, que exhibía en Málaga 470 obras de arte ruso, un volumen equivalente a la colección permanente del museo. «Ahora mismo no puedo anunciar nada, mientras no tengamos las humedades resueltas», precisó. Esta situación deja al centro cultural en cierre técnico.

Así, el Ruso solo acoge en estos momentos un par de muestras de características más reducidas: 'Belleza furtiva', de la disidente rusa Alisa Sibirskaya, que se clausura a finales de este mes de abril, y 'Más allá de su tiempo', una selección de los fondos del coleccionista José María Castañé, que lleva exhibiéndose desde hace dos años. Sin nuevos contenidos, la gran pinacoteca quedará en mayo con solo una exposición testimonial.

Esta escasa oferta artística del Museo Ruso contrasta con el otro centro cultural que también acaba de cumplir su décimo aniversario, el Pompidou del Muelle Uno, y que lo está celebrando de manera muy diferente: no solo ha renovado por diez años más en Málaga, sino que la gran exposición conmemorativa de la efeméride tiene precisamente como protagonista a una figura clave del arte ruso del siglo XX: Kandinsky. «Esperemos que la paz (en Ucrania) vuelva pronto y que también la humedad se resuelva», resumió el alcalde sobre la situación extrema de uno de sus grandes proyectos de la ciudad de los museos.