Nature is Home: el festival donde la música acampa

Nature is Home es el proyecto impulsado por los malagueños JavyPablo, un espacio que combina música, talleres y naturaleza. Un cóctel perfecto para que los artistas puedan ir a componer, a inspirarse o incluso a escapar del bullicio de la ciudad durante unos días. «Nature is Home es un festival con alma de campamento», aseguran JavyPablo, los hijos de Javier Imbroda, quien fue entrenador de baloncesto y político malagueño.

Ambos estaban relajados, pues el ambiente era cercano y se encontraban en su tierra. Todos conocen bien a estos artistas y les desean lo mejor. Destacaron que el objetivo del evento es reunir a unas cien personas en un entorno natural y privado, donde la creatividad fluya sin presiones ni límites. «Queríamos crear un espacio que sabíamos que la sociedad necesitaba, un lugar sin discográficas ni presiones, donde el arte y el ocio convivieran de forma honesta», explican. Ellos pretenden que todos experimenten algo nuevo por primera vez. La magia de esta propuesta también está en la convivencia entre personas de diferentes edades y de diferentes áreas de trabajo. «Han llegado a convivir agrónomos, cantantes, fotógrafos...», explican.

El próximo martes 24 de junio es la undécima edición, que se celebrará hasta el domingo 19 en Wakana Lake, un paraje natural del interior de Cádiz. Habrá conciertos en vivo de artistas como Cantamarta, Khotton & Dwara, Vic Mirallas y los propios JavyPablo, además de sesiones de DJ con nombres como Dani Losa, Nitro o Javier Moreno, entre otros. Los asistentes podrán participar en 'workshops' de distintas disciplinas artísticas, charlas de la mano de profesionales y actividades deportivas como kayak, baloncesto o yoga. Todo esto sin pasar hambre, pues el festival ofrece una alimentación saludable basada en productos locales.

«Cuando nos contaron el proyecto, no pudimos decir que no a estos jóvenes artistas, estaba destinado que nos uniéramos», explica Gema Domínguez, en representación de la Fundación Unicaja, patrocinador del proyecto junto con Cervezas Victoria. JavyPablo recuerdan la primera edición de Nature is Home de 2022 y proyectan imágenes de ediciones pasadas. Hace unas semanas estuvieron en Cataluña celebrando el festival. Ahora vuelven al sur, a sus raíces. Su objetivo es crear Nature is Festival, un evento que reúna hasta a mil personas.

La presentación se cerró con dos temas de JavyPablo en directo, 'Tengo que despertar' y 'Valió la pena', como broche a un acto casi familiar, con gente cercana y un proyecto que cada vez aspira a hacerse más grande.