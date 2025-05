Melody romperá su silencio este lunes en su primera rueda de prensa tras Eurovisión

SUR Lunes, 26 de mayo 2025, 13:16 Comenta Compartir

Tras su participación agridulce en Eurovisión, Melody se prepara para dar la cara este lunes y romper su silencio. La cantante ofrecerá una rueda de prensa este 26 de mayo -la cita es a las 16.00 horas en la sede de Radio Televisión Española (RTVE) de Prado del Rey- para compartir su experiencia personal y profesional en la edición número 69 del festival, celebrado este año en Basilea, Suiza. Será la ocasión de conocer cómo vivió lo ocurrido, qué sintió esos días y cómo ha gestionado -y encajado- todo lo generado a su alrededor en las últimas semanas.

La artista sevillana reaparecerá así ante el foco de los medios tras unos días de descanso que ha aprovechado para descansar y estar con su familia. En declaraciones recogidas por Europa Press, Melody ha asegurado estar «muy bien» y ha contado que ha permanecido en casa «tranquila» porque tiene un «niño muy pequeño» que la necesita. En este sentido, la cantante pidió tranquilidad a los medios: «Yo voy a hablar con todos vosotros. Os voy a contar cosas, anécdotas también de cosas que he vivido, que me han pasado y ya está», apuntaba el pasado lunes tras aterrizar en el eropuerto de Málaga.

Melody se despidió de Eurovisión con un mal resultado: cosechó el puesto 24 de 26 participantes en la final, con la canción 'Esa Diva'. Desde entonces, la artista no ha querido hacer más declaraciones ni valorar su clasificación. Sin embargo, sí ha hablado de su actuación sobre el escenario: «Creo que hemos hecho un trabajo muy bonito. Creo que por encima de todo tiene que prevalecer el arte y la música, que mueve montañas», ha asegurado. «Me han enseñado vídeos de los estadios y me emociona. Es increíble lo que se ha conseguido con 'Esa Diva' y esta candidatura: se ha unido más el pueblo y yo con eso me puedo dar con un canto en los dientes».