Melody regresa a Málaga tras Eurovisión: «han dicho cosas que no son verdad» La artista se tomará unos días de descanso con su familia tras su participación en el festival. «Creo que hemos hecho un trabajo muy bonito. Por encima de todo tiene que prevalecer el arte y la música»

Rossel Aparicio Málaga Lunes, 19 de mayo 2025, 12:11 Comenta Compartir

Sudadera y pantalones anchos. Gorro, gafas de sol y una inmensa sonrisa en el rostro. Así aterrizaba Melody en Málaga, tras su agridulce participación en Eurovisión, donde fue recibida con aplausos y ovación de los presentes. La artista, que ocupó la 24ª posición de la tabla clasificatoria (antepenúltimo puesto), ha regresado ya a España tras su periplo festivalero con intención de «recuperar energía» y de disfrutar de su hijo pequeño, sus padres y su familia. «Me he venido para acá porque hace mucho tiempo que estoy sin mi niño. Ya hace dos semanas y me toca», ha asegurado la artista.

Melody ha asegurado a los presentes que, tras tomarse unos días, responderá largo y tendido sobre su experiencia en Eurovisión aunque, eso sí, niega «haber huido». «Eso es mentira», ha apostillado tajante. «Se han dicho cosas que no son verdad». «¿Crees que la política ha tenido algo que ver?», le preguntaba un reportero. «Tú no te preocupes que te contestaré cuando hagamos la rueda de prensa», respondía Melody

La artista no ha querido hacer más declaraciones ni valorar su clasificación. Sin embargo sí ha hablado de su actuación sobre el escenario: «Creo que hemos hecho un trabajo muy bonito. Creo que por encima de todo tiene que prevalecer el arte y la música, que mueve montañas», ha asegurado la cantante. «Me han enseñado vídeos de los estadios y me emociona. Es increíble lo que se ha conseguido con 'Esa Diva' y esta candidatura: se ha unido más el pueblo y yo con eso me puedo dar con un canto en los dientes».

'Esa Diva tour 2025'

Tras un descanso más que merecido Melody retomará su gira 'Esa Diva tour 2025', con parada en Málaga incluida. Así, en unos días, la artista recalará en Torremolinos, en concreto el próximo 7 de junio, en el marco de la décima edición del Pride. La ciudad malagueña celebra la diversidad de entidades con la puesta en escena de la décima edición del Pride que arrancó el pasado 16 de mayo y que se prolongará hasta mediados de junio con la actuación destacada de la 'eurovisiva' Melody.

La artista continuará su tour por Maspalomas, Lisboa, Segovia, Sevilla, Canarias, Alicante, Granada, Tarragona, Puerto de Santa María, Ciudad Real, Palencia, Sevilla, Murcia, Barcelona o Zaragoza, entre otras ciudades. En el cartel de la gira destancan otras fechas en tierras malagueñas: Alhaurín de la Torre el próximo 29 de junio y otra cita en Málaga fijada el 19 de julio.

