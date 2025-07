Jennifer López provoca un vendaval en Marenostrum Fuengirola

Tres semanas antes nadie se imaginaba que Jennifer López estaría el viernes 11 de julio sobre el escenario de Marenostrum Fuengirola, donde ya actuó en ... 2019. La cita de su tercer concierto de la gira europea 'Up all night' estaba prevista en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, pero la promotora Last Tour anunció el 23 de junio una mudanza a la pista fuengiroleña «por motivos logísticos». Fuera por el motivo que fuese, al que la prensa no ha tenido acceso, lo cierto es que en el destino de JLo estaba volver a Marenostrum.

Aunque no empezó con buen pie. Las puertas tenían que haber abierto al público a las 19.45 horas, sin embargo, no fue hasta las 21.39, cayendo la noche, cuando los fans, desesperados, tuvieron acceso a la pista de Marenostrum. El motivo fueron las fuertes rachas de viento, que provocaron la caída de algunos elementos del escenario. Los operarios prepararon y aseguraron que estuviese todo bien sujeto para que el concierto no sufriese incidentes y proteger la seguridad tanto de la diva del Bronx como de sus músicos y fans.

Finalmente el concierto no empezó hasta las 22.48 horas, prácticamente una hora más tarde de lo previsto. «Ha sido horroroso», explicaba a SUR Mercedes cuando consiguió entrar a la pista. «Todos estábamos muy animados al principio pero hemos acabado desesperados», comentaba su amiga, Rosario, que había estado también en el concierto de 2019. Pero muchos de los fans empezaron pronto a olvidar la pena y el enfado. Había salido al escenario Jennifer López con el bombazo de algunos de sus himnos, 'On the floor' o 'Ain't your mama'. Además, habían pagado precios que oscilaban entre los 99 y los 222 euros o incluso los 1.700 para los que querían un encuentro en persona y un saludo de JLo.

Ampliar Ñito Salas

Pero la diva del Bronx paró el viento en cuanto salió al escenario de Marenostrum llena de brillo y con un cuerpo de baile que acompañaba perfectamente los movimientos explosivos de la artista estadounidense. «¡Málaga!», gritó en su primer saludo. «¿Cómo se sienten?», animaba al público.

A la cuarta canción, la estrella estadounidense se transformó con su look y la música en toda una rockera y rapera con su mítico 'Jenny from the block' con una intro de 'We will rock you' que hizo que su público de Fuengirola levantase los puños al cielo.

Ampliar Ñito Salas

Con 'Get right' el vendaval de Jennifer López explotó en el escenario de Marenostrum con una coreografía perfecta. Y con 'I'm into you', momento en el que llegó el lado más sexy de la diva estadounidense junto a los bailarines. «Más romántica... Enciendo las velas, la música...», comentaba la artista al terminar la canción, en la que apareció con un nuevo look, el tercero cuando no llevaba ni una hora de concierto.

Ampliar Ñito Salas

Una guitarra española empezó a escucharse desde la esquina derecha del escenario. En la otra, aparecía la JLo más flamenca que se pudo ver en su show. Con 'Gracias a la vida' de Mercedes Sosa, la estadounidense quiso estar un poco más cerca del español y se llevó la gran ovación del público. Y llegó el momento que tanto había destacado en sus dos citas de la gira en Pontevedra y Cádiz: se cubrió el mantón de manila para intentar convertirse en una andaluza más. Porque, ¿quién no querría la magia y el duende de nuestro arte? Jennifer López quiso ser una flamenca en Fuengirola.