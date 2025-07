Jennifer López almuerza en Los Marinos José antes de su concierto en Fuengirola: así fue el menú

Marina Martínez Viernes, 11 de julio 2025, 19:01 | Actualizado 19:46h. Comenta Compartir

Sorpresa este viernes en Los Marinos José. Quienes han ido a comer al restaurante fuengiroleño no esperaban que compartirían espacio con la mismísima Jennifer López. La cantante y compositora estadounidense, que por la noche actúa en el festival Marenostrum con su gira 'Up all night', ha aprovechado su paso por la localidad malagueña para hacer escala en el establecimiento, con dos Soles de la Guía Repsol, recomendado en la Guía Michelin y considerado por segundo año consecutivo como el mejor de Europa en la categoría 'casual', según el ranking de la guía OAD.

De un día para otro. Así ha sido como los hermanos Sánchez, al frente de Los Marinos José, se han encontrado con la noticia. Este jueves recibían una llamada preguntando si les podían dar servicio de comida a ella y a otros tres miembros de su equipo si llegaban sobre las cuatro y media. Poco antes aterrizaban en su jet procedente de Cádiz, donde ofreció la noche del jueves otro de los conciertos dentro de su gira española. Por supuesto, aceptaron.

La neoyorquina, que suele seguir una dieta rigurosa (sin apenas fritos ni grasas), se ha dejado llevar por la exquisiteces que acostumbra a servir el restaurante fuengiroleño. «Nos han sorprendido, y ella ha sido supersimpática», cuenta Pablo Sánchez, encargado de capitanear la cocina de Los Marinos José. De ella ha salido una de sus últimas comandas del servicio de almuerzo para la mesa JLo & Cia: tomate huevo de toro, piparras fritas, bogavante limpio cocido y lubina brasa. En total, unos 800 euros.