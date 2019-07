Así es el espectáculo de Jennifer López que llega a Fuengirola Jennifer López, en una de sus imágenes compartidas en sus redes sociales.</p><p> / Instagram Arriesgados movimientos de baile, cambios de vestuario, fuegos artificiales y mucha luz. Es es lo que la artista ofrece a sus fans en su gira 'It's My Party: The Live Celebration' MARINA G. PEDRAZA Lunes, 15 julio 2019, 16:45

La reina del pop regresa y la expectación es máxima. La actriz y cantante internacional Jennifer López realiza el 8 de agosto una única parada en España, en el Marenostrum Music Castle Park de Fuengirola, con motivo de su gira 'It's My Party: The Live Celebration'. Con la excusa de su 50 cumpleaños la artista promete dar lo mejor de sí misma en un desfile de bailes, coreografías y temas icónicos de su repertorio. La artista desembarcará en nuestro país después de pasar por Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico en una gira que también recalará en Israel, Egipto, Turquía o Rusia.

En un impresionate show con arriesgados movimientos de baile, una decena de cambios de vestuario, fuegos artificiales, chispas y mucha luz, la intérprete de origen puertorriqueño repasa en este espectáculo los éxitos de sus décadas de estrellato: desde «Let's Get Loud» (1999) a «El Anillo» (2018).

Más Miles de peticiones para comprar una entrada para el concierto de Jennifer López en Fuengirola

En sus conciertos destaca la profesionalidad y mucho corazón. Así lo relata en el documental It's My Party Tour Diary: Volume One que la artista sube en su propio canal de Youtube en el que relata todo lo que hay detrás del escenario. Cuenta incluso accidentes sufridos como una herida en la cara con el micrófono durante su 'performance' o una fuerte congestión que la incomodó durante algunos conciertos.

El último percance que tuvo Jennifer López fue en el Madison Square Garden, en Nueva York, en el que tuvo que suspender su concierto tras sus primeros 20 minutos de espectáculo debido a un apagón que afectó durante varias horas del sábado a Manhattan. La cantante publicó un video en Twitter para disculparse y anunciar el aplazamiento del espectáculo.

También es digno de resaltar su actuación en Texas en la que rindió tributo a la fallecida artista Selena Quintanilla Pérez, quien fue asesinada en 1995, con la canción 'Si una vez'. Otro hito en su gira fue la actuación junto a su hija, que vestida igual que López, realizaron un dueto. Así se pudo ver en las redes sociales de la artista y en su canal de Youtube.

Jennifer López, en su gira / Instagram

La gira 'It's My Party: The Live Celebration' está llena de luces LED y bailes con trajes coloridos. La salsa, la purpurina y los bailes llenos de pasión llenan el escenario de Jennifer López. En su canal de Youtube recopila también sus momentos estelares de la gira en el que se pueden ver los 'outfits' de los bailarines, sus pasos de baile y la emoción en el escenario.

Su cumpleaños es el gran tema de la noche. El diseñador de producción Cory Fitzgerald y el diseñador de iluminación Alex Reardon de Silent House tuvieron como concepto los globos para el espectáculo. Se pudo ver en algún concierto una araña de vidrio en el cual López estuvo suspendida en un anillo. Y como toda fiesta de cumpleaños que se preciem no falta un gran pastel. En este caso una estructura de tres niveles que se eleva y deja a la artista en el escenario.