Borja Rueda, ganador malagueño de Eurovisión con Austria: «Esto, con suerte, pasa una vez en la vida»

Llegó este domingo de Basilea «sin dormir». Lógicamente lo celebró toda la noche bailando, después de que Austria se proclamase vencedora de Eurovisión 2025 en ... un apretadísimo y polémico final con Israel. Y es que el coreógrafo malagueño Borja Rueda, junto a su socia Lohi Rodríguez, y el escenógrafo Sergio Jaén, ha sido una de las claves secretas del triunfo de la candidatura del país centroeuropeo que sorprendió no solo con su canción, sino también con una puesta en escena operística de diseño español que apuntaló el triunfo final del contratenor pop Johannes Pietsch, 'JJ'. En Suiza, en directo, lo vivió Rueda, que asegura que todavía lo está «procesando» y que exclama: «Esto, con suerte, pasa una vez en la vida y nosotros lo hemos vivido».

Las emociones y los recuerdos se le amontonan al coreógrafo y bailarín malagueño en su charla de este lunes con SUR. Mientras que Sergio Jaén estuvo en el sofá junto al propio cantante ganador, Rueda y Rodríguez llevaron los nervios como pudieron en el espacio del equipo de Austria entre bastidores, desde donde los llevaron con el ganador nada más conocerse el resultado final. «En ese momento, cuando nos guiaban entre los pasillos fuimos muy consciente de que estábamos viviendo el camino del ganador, algo que jamás había pensado que pudiera vivir», ha rememorado el artista que cuenta con humor que cuando lo entrevistó en aquel momento la televisión austríaca se le «olvidó hablar inglés con los nervios, solo contesté en español y, más concretamente, en malagueño».

El también bailarín, colaborador habitual de Antonio Banderas en el Teatro del Soho Caixabank y de la cantante Ana Mena, hace tándem con el escenógrafo Sergio Jaén desde que lo conoció en el pasado Eurojunior 2024 celebrado en Madrid, en el que Borja Rueda fue el director coreográfico de la gala. «A los veinte minutos parece que éramos amigos de toda la vida», cuenta el malagueño que, en cuanto el escenógrafo recibió ofertas para crear la puesta en escena de varios países, «quiso contar conmigo». «Al final nos quedamos con Austria y con Chipre, que han sido dos propuestas rompedoras», asegura Rueda, pese a que el país isleño se quedó fuera inexplicablemente en semifinales.

Ampliar El trío Borja Rueda, Lohi Rodríguez y Sergio Jaén, en Eurovisión. SUR

«Este mismo año hemos vivido los dos lados de Eurovisión, de ganar a no clasificarnos con Chipre pese que el trabajo del cantante Theo Evans fue espectacular y, para nosotros, una declaración de intenciones creativa», reflexiona Borja Rueda que añade que no tiene «mal sabor de boca» por esta eliminación prematura «porque todo el mundo piensa que fue un robo». Y es que no hay Eurovisión sin su polémica, aunque tanto la canción como la puesta en escena de Austria se ha ganado un aplauso unánime. «Sergio ha hecho una locura y ha conseguido que durante tres minutos no parezca que estés en Eurovisión al diseñar una pieza en blanco y negro y con un lenguaje operístico», reconoce Borja Rueda sobre la representación de JJ en la que va apareciendo un barco al desplegarse un mástil y después las velas.

Ensayos en España

«Sergio se enamoró de la canción desde que la escuchó y, cuando me la mandó, me dijo: 'Esto lo tenemos que hacer'. Y aunque yo no he trabajado en Eurovisión hasta ahora, lo primero que pensé es que no podíamos tener una canción mejor porque es espectacular», ha contado Borja Rueda que de inmediato se puso mano a mano con Jaén. Un éxito final que no sólo se diseñó en España, sino que también se preparó aquí. «Todos los ensayos se hicieron en Madrid. Como el equipo era español y todo el proceso se desarrolló desde aquí, JJ vino dos veces y el trabajo con él fue muy orgánico», ha asegurado el malagueño que también usa ese último adjetivo para definir la puesta en escena. «No es una coreografía para marcar muchísimo los pasos, porque no podía parecer que estaba bailando, pero todo estaba medido», ha afirmado el también diseñador de bailes de 'Tu cara me suena', que en esto momentos trabaja en la «cocina» con su amiga Ana Mena preparando sus próximos lanzamientos.

«Cualquiera con criterio profesional no puede negar que el talento de Melody es único. Ella y el equipo de TVE lo han dado todo»

Por último, Borja Rueda también se ha referido a la participación de Melody en Eurovisión, una actuación que aplaude más allá de la polémica por la pobre posición conseguida. «Hablé mucho con ella en Basilea y cualquiera con criterio profesional no puede negar que el talento de Melody es único, además de una voz que no falla nunca porque es una máquina. Ella y el equipo de TVE lo han dado todo por lo que solo puedo decir que siento orgullo y aplauso», ha asegurado el malagueño que además no ha ocultado su admiración por todo lo que representa la canción de la artista que participaba por España.

Ampliar Borja Rueda, Sergio Jaén y Lohi Rodríguez, con JJ, en los ensayos en España de la canción representante de Austria. SUR

«La industria musical necesita a Melody, nadie mejor que ella para defender 'Esa diva' y para hablar como lo ha hecho del éxito y del fracaso porque ella tiene una carrera y sabe lo difícil que es mantenerse año tras año trabajando sin descanso, pese a las subidas y bajadas. Ella es una valiente porque al fin y al cabo todos los artistas son divas», ha abrochado Rueda que aplaude su canción y lo que representa la propia artista. «Melody y toda la delegación española tiene que estar felices y contentos», ha cerrado.