El coreógrafo malagueño Borja Rueda, ganador de Eurovisión con Austria

«Hemos ganado Eurovisión, estoy en shock», acertaba a decir el coreógrafo Borja Rueda (Málaga, 1992) nada más proclamarse el vencedor de Eurovisión 2025. Los votos del público y de los jurados profesionales proclamaban el triunfo del joven contratenor austríaco JJ con su tema 'Wasted Love', una canción entre el bel canto y el pop con una espectacular puesta en escena también muy operística con firma española: la del bailarín y director creativo malagueño y la del escenógrafo Sergio Jaén.

Una coreografía sutil y estudiada al milímetro, junto a la representación de la canción en un barco en continuo movimiento, han sido los elementos que han apuntalado la victoria de Johannes Pietsch, 'JJ', que desde las semifinales ya se confirmó como uno de los favoritos de esta edición. Un triunfo final que Borja Rueda vivió en directo en Basilea (Suiza), donde el malagueño animaba a votar por Austria «¡Hecho! Momento mágico. Orgulloso de formar parte de esto», aseguraba Borja Rueda nada más terminar la actuación en directo de 'Wasted Love', a la vez que no escatimaba aplausos para su compañero Sergio Jaén, «el absoluto mejor».

Colaborador habitual de Antonio Banderas en los musicales del Teatro del Soho Caixabank y de la cantante malagueña Ana Mena, el talento del tándem Jaén-Rueda no sólo compitió por Austria, sino que Chipre y el cantante Theo Evan también fichó al dúo español para una espectacular coreografía sobre barras que, para sorpresa de todos, se quedó fuera tras las semifinales. No obstante, la pareja pasó a la final dentro de la candidatura de Austria, que a la postre se proclamó ganadora en un apretado y emocionante final con Israel.

Aunque España no ha tenido un gran respaldo, Borja Rueda también ha apoyado a la candidata de TVE respondiendo incluso a algunos memes sobre Melody y proclamando su «orgullo» por el 'show' de la cantante.

Formado en la Esaem (Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga), Borja Rueda no solo tiene juego de pies, sino también de manos. De hecho, llegó a los escenarios casi por casualidad. «En el instituto fui buen estudiante y dibujaba, por lo que iba para Bellas Artes. Pero una amiga se apuntó a danza y me animó porque yo bailaba bien. Un verano probé y, a la segunda clase, me dije: 'Esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida'. Lo tuve clarinete», contaba en una entrevista a SUR.

Establecido en Madrid desde sus tiempos de bailarín, Rueda fue compaginando los trabajos en el cuerpo de baile con sus propias creaciones y su trabajo como coreógrafo. Las competiciones musicales también son lo suyo, ya que ha diseñado los espectáculos de Rayden, Ana Mena y María Peláe en el Benidorm Fest 2024, además de ser el coreógrafo oficial de la edición de 2024. Populares programas como 'Tu cara me suena', 'El musical de tu vida', 'La mejor generación' y 'Showriano' también tienen su sello, mientras que su colaboración con Antonio Banderas ya arrancó en el espacio 'Escena en blanco y negro' (Prime Video) y en los números musicales de la edición de los Goya celebrada en el Teatro del Soho, convirtiéndose desde entonces en el coreógrafo habitual las producciones de este espacio, como 'Company', 'Tocando nuestra canción' y 'Gypsy'.