Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La sala de vigilancia del Museo Carmen Thyssen supervisa todas las salas de la pinacoteca. Salvador Salas

Los museos de Málaga gastan cuatro millones de euros en seguridad para evitar robos como el del Louvre

El Picasso, con la colección más valiosa, es también el que más invierte en vigilancia al incrementar este gasto un 61% hasta 1,6 millones de euros en 2025

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Martes, 21 de octubre 2025, 00:44

Comenta

El último robo del siglo en el Louvre ha hecho temblar a los museos de todo el mundo. Cuatro ladrones de guante blanco y ... una grúa han sido suficientes para dejar en evidencia que la seguridad del gran centro cultural de Francia -y uno de los más prestigiosos del mundo- es mejorable, por lo que el resto de instituciones se han puesto a revisar sus protocolos. Precisamente, la protección es un capítulo muy presente en una ciudad de museos como Málaga. Solo hay que fijarse en los números, ya que el apartado de la custodia de las colecciones artísticas es una de las que más engorda la factura anual de los espacios expositivos de la capital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  2. 2 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  3. 3 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  4. 4 El terral marcará desde hoy la semana más calurosa del otoño en Málaga
  5. 5 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  6. 6

    Una asociación de mayores de El Burgo denuncia que la Diputación de Málaga les ha embargado 20.000 euros
  7. 7

    Preocupación en Mercamálaga por la revocación de las licencias a los mayoristas
  8. 8

    Los inversores de Catar buscan un socio para la gestión del puerto de San Andrés en Málaga
  9. 9 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  10. 10

    La supervivencia al linfoma en Málaga supera el 80% por la detección precoz y las nuevas terapias celulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los museos de Málaga gastan cuatro millones de euros en seguridad para evitar robos como el del Louvre

Los museos de Málaga gastan cuatro millones de euros en seguridad para evitar robos como el del Louvre