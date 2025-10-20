Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cuadros de Pablo Picasso robados y buscados por la Interpol. SUR
Robo del Louvre

Picasso es también el preferido de los ladrones: 450 obras del malagueño son buscadas por Interpol

Las obras del artista son, con diferencia, las obras más buscadas por la policía con sustracciones denunciadas en países de todo el mundo

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:03

No solo es el más buscado por los coleccionistas en las subastas. O el más visitado en las exposiciones. Pablo Picasso también es el predilecto ... de los ladrones de guante blanco. Solo hay que echarle un vistazo a la lista actualizada de arte robado de la Interpol para comprobar que el malagueño es también el más cotizado en el mercado negro del arte, donde circulan la friolera de 452 obras con su firma. Esas son las conocidas. Las que están denunciadas por sus propietarios y buscadas por la Organización Internacional de Policía Criminal que tiene al pintor del 'Guernica' entre los más buscados de este tráfico fraudulento de piezas artísticas.

