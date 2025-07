Jaime Noguera convierte su nueva novela en un episodio de 'Black Mirror' ambientado en una Málaga distópica

Año 2075. Málaga se ha convertido en una potencia mundial; se ha independizado de España -y del mundo-; tiene una base lunar con nombre de ... estrella, Antonio Banderas; las procesiones se mantienen pero son en hologramas y la ciudad está gobernada por una inteligencia artificial que se llama 'Virguer-IA'. Pero pese a ese poderío, la gente vive en cubículos -el problema de la vivienda siempre puede ir a peor- y sigue obsesionada con el postureo en redes sociales, mientras la corrupción del sistema se mantiene. Ese mundo que está tan lejos y, a la vez, tan cerca de nuestra realidad es el protagonista de 'Malaca Imperialis', la nueva novela de Jaime Noguera que, una década después de su debut y sin abandonar el humor paródico de 'España: Guerra Zombi', regresa a la literatura con una distopía que ya ha empezado a escalar puestos en las listas de Amazon.

«Cada vez que bajo a Málaga -reside en la Costa- me encuentro que algo ha cambiado, que se pierde un negocio de siempre y ponen una franquicia o que un edificio es ahora de apartamentos turísticos, así que mi novela no es muy diferente de los que está pasando», cuenta con ironía el escritor, cineasta, actor ocasional -'Torrente 2'- y director del Festival Internacional de Cortometraje y Cine Alternativo de Benalmádena (FICCAB), que asegura que su primer objetivo es que «la gente se ría» con esta comedia de ciencia ficción. «Me gusta pensar que esta novela es como si Eduardo Mendoza se hubiera puesto a escribir una historia de ciencia ficción en Málaga», añade el autor, que no oculta que su relato también está presidido por un «espíritu punzante» y crítico sobre el mundo contemporáneo y esta ciudad que, en muchas ocasiones, ya parece una distopía sin necesidad de viajar al futuro.

La novela Título: 'Malaca Imperialis'

Autor: Jaime Noguera

Editorial: Madafaka Books, novela, España, 2025, 106 páginas

Presentación: 26 de septiembre, en Tercer Piso de la librería Proteo

Recuperando nuestro pasado romano, 'Malaca Imperialis' se ambienta así en una provincia que ya no mira al mar, sino que levita sobre él después de que en los montes se descubra un nuevo mineral, malacitium aeternum, una suerte de vibranium a lo Wakanda que convierte esta tierra en una república independiente gobernada por una IA malaguita, que fomenta el idioma propio y mantiene al personal entretenido para que no descubran la realidad que oculta. Un argumento que no disimula la crítica al independentismo y el secesionismo llevado al extremo y la parodia, y en el que un hombre corriente, Antonio García, antiguo piloto de drones, se convertirá en profeta involuntario de la resistencia al poder.

«Mis personajes nunca son héroes sino antihéroes y el protagonista, que lleva el nombre y el apellido más común en Málaga, es un tipo con sobrepeso y alopecia, que vive en dos metros cuadrados y que se ve convertido en un Quijote con aspecto de Sancho Panza», afirma Noguera que, como acreditado cinéfilo, también salpica su novela 'Málaga Imperialis' de continuas referencias fílmicas, como los clásicos de la ciencia ficción 'Cuando el destino nos alcance' (1973) y 'La fuga de Logan' (1976), o esas letras a lo 'Star Wars' de la portada el libro. «No he inventando nada, pero he hecho un refrito muy sabroso y una novela muy veraniega», resume el escritor, cuyo relato podría convertirse perfectamente en un episodio de la próxima temporada de 'Black Mirror'.

Final de una sequía

Este nuevo volumen recupera a Jaime Noriega de una sequía literaria que lo ha mantenido en silencio algo más de una década. Una crisis originada por la disputa con su anterior editorial, Dolmen, que publicó la descacharrante 'España: Guerra Zombi', una parodia cañí de las películas de muertos vivientes. «Acabamos en juicio y gané y me tenían que indemnizar, pero nunca llegué a cobrar. No he visto ni un duro», lamenta el cinéfilo novelista al que este episodio provocó un «bloqueo brutal» que lo ha mantenido sin escribir todo este tiempo.

Un silencio del que ha salido recurriendo a una de sus mejores armas, el humor y la ironía, con otro divertido relato, 'Málaga Imperialis', que aspira a repetir en las listas de más vendidos como hizo con su anterior libro. Por lo pronto, ya se ha hecho un hueco entre los lectores de historias futuristas y figura en el número 2 del apartado Ciencia ficción ciberpunk de Amazon. Un primer desembarco en formato electrónico que se completará a final de mes con la edición papel en las librerías. «Mi único deseo es que si alguien lee el libro en el año 2075 siga riéndose e incluso piense que me he quedado corto», abrocha.