La exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte' se inauguró el pasado jueves sin el Picasso Pepe Marín

La investigación apunta a que el cuadro de Picasso desaparecido nunca llegó a Granada

Las pesquisas se centran en el periodo que va del 25 de septiembre, cuando se encontraba en una colección particular y se almacena por parte de la empresa, hasta el 2 de octubre, cuando sale de Madrid

M. Victoria Cobo

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:57

Comenta

El caso del 'Picasso perdido' suma un nuevo capítulo, con el objetivo claro de averiguar qué ha pasado con el cuadro del pintor malagueño, ' ... Naturaleza muerta con guitarra', tasado en 600.000 euros. La investigación apunta a que nunca llegó a la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte' del Centro Cultural CajaGranada, como estaba previsto, tal y como informan fuentes cercanas a la investigación.

