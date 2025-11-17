Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'The Big Marble Elkhorn Coral (six branches)' (2021), de Claudia Comte en el acceso de centro. Marcos Morilla
Arte contemporáneo

La fundación Masaveu 'siembra' arte actual en la España olvidada

El Centro FMCMP en Morasverdes fusiona arte y naturaleza con obras de grandes creadores contemporáneos para revitalizar el medio rural / Con piezas de Ibarrola, García Rodero, Chema Madoz, Daniel Canogar, Cristina Iglesias, Richard Long, Marina Abramović o Anish Kapoor

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Morasverdes (Salamanca)

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

Morasverdes (Salamanca). Fundir naturaleza arte contemporáneo era un antigua aspiración de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson (FMCMP). Lo ha logrado en Morasverdes, un pueblo ... salmantino de solo 260 habitantes. Entre Ciudad Rodrigo y La Alberca, en el límite de la Sierra de Francia, en pleno Campo Charro, rodeado de encinas y pastos, se alza un innovador espacio que acoge una formidable colección de arte actual con obras de creadores como Anihs Kapoor, Chema Madoz, Cristina Iglesias o Agustín Ibarrola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  2. 2 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  4. 4 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena
  5. 5 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  6. 6 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas
  7. 7 La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior
  8. 8 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  9. 9 Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes
  10. 10

    Una cooperativa de Polonia negocia la compra de 40 de los 50 pisos de una urbanización nueva en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La fundación Masaveu 'siembra' arte actual en la España olvidada

La fundación Masaveu &#039;siembra&#039; arte actual en la España olvidada