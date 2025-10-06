Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

M. Benítez

Descubren en la Sierra de las Nieves la mayor 'supercueva' del sur de la Península Ibérica

Espeleólogos hallan la galería que conecta dos grandes grutas, el eslabón perdido que da lugar a un enorme complejo subterráneo en profundidad y longitud

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:40

Bajo los pinsapos de la Sierra de las Nieves, en el entorno de Tolox, existe un laberinto de grutas subterráneas con kilómetros de recorrido y ... varios cientos de metros de profundidad. Las llaman las 'supercuevas', un término que refleja la singularidad de unas galerías con una dimensión desconocida hasta la fecha. Pero los espeleólogos empiezan a descifrar poco a poco ese complejo mundo underground. Miembros del Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga acaban de confirmar la conexión entre dos grandes simas que se conocían de forma independiente. El eslabón perdido que da lugar a la mayor 'supercueva' del sur de la Península Ibérica.

