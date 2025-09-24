Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actriz Claudia Cardinale, en la recepción del hotel Pez Espada, en 1965. Eugenio Griñán

Claudia Cardinale: rodaje con chanquetes en Málaga y el contrato que le impedía casarse

La actriz italiana acalló los rumores sobre su vida privada durante el rodaje de 'Mando perdido' con Alain Delon en el Mercado de Salamanca y el Castillo del Bil-Bil

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:30

Si la semana pasada se nos iba el rubiales Robert Redford, ahora los titulares despiden a otro mito de la gran pantalla, Claudia Cardinale. ... No hay actor de la época dorada que no pasase por Málaga en los 60 y la actriz italiana de origen tunecino tampoco fue una excepción. Un año antes de que Redford se alejara del mundanal ruido de Sunset Boulevard en una villa mijeña, la protagonista de 'Hasta que llegó su hora' levantó un revuelo a las puertas del Hotel Pez Espada de Torremolinos parecido a lo que se monta en el Málaga Palacio en cada festival de cine. Pero sin alfombra roja a sus pies. No le hacía falta, sus películas con Alain Delon y su reciente debut en Hollywood con Burt Lancaster le precedían y los reporteros se codeaban por una sonrisa y un retrato a las puertas del no menos legendario establecimiento hotelero.

