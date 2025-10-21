Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ángel Idígoras, rodeado de los dibujos de Terele Pávez, Alfredo Landa, Rafael Aparicio, Marisol y Santiago Segura. Ñito Salas

Idígoras culmina su gran mural en el Albéniz: un viaje a la historia del cine español en 35 películas

El artista y humorista gráfico completa, junto a su familia, un homenaje a la filmografía nacional en el que ha invertido tres meses de trabajo

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Martes, 21 de octubre 2025, 14:24

Comenta

Ángel Idígoras va a tener mañana un día extraño. Por primera vez, se levantará sin la rutina de coger temprano el autobús 3 que lo ... dejaba en el Parque para subir andando «sortenado finlandeses» por calle Alcazabilla hasta llegar al Albéniz y ponerse manos a la obra. Con pausa para comer y dibujar la viñeta del día para SUR y vuelta a pintar hasta las 9 o hasta que la espalda le decía basta. Tres meses en los que su día a día han sido los pinceles y el cine. No solo en la pantalla en la que había convertido las paredes del Albéniz. También se tomaba algún descanso para colarse en el patio de butacas y ver algún estreno que le interesaba. «Solo le ha faltado que le pongamos la cama», le ha comentado en broma Juan Antonio Vigar, gerente de la sala y Málaga Procultura, en la presentación del gran mural en homenaje al cine español que el artista y humorista gráfico malagueño ha culminado este martes en el interior de la emblemático cine, el único que queda en el centro de la capital.

