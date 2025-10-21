Idígoras culmina su gran mural en el Albéniz: un viaje a la historia del cine español en 35 películas

Ángel Idígoras va a tener mañana un día extraño. Por primera vez, se levantará sin la rutina de coger temprano el autobús 3 que lo ... dejaba en el Parque para subir andando «sortenado finlandeses» por calle Alcazabilla hasta llegar al Albéniz y ponerse manos a la obra. Con pausa para comer y dibujar la viñeta del día para SUR y vuelta a pintar hasta las 9 o hasta que la espalda le decía basta. Tres meses en los que su día a día han sido los pinceles y el cine. No solo en la pantalla en la que había convertido las paredes del Albéniz. También se tomaba algún descanso para colarse en el patio de butacas y ver algún estreno que le interesaba. «Solo le ha faltado que le pongamos la cama», le ha comentado en broma Juan Antonio Vigar, gerente de la sala y Málaga Procultura, en la presentación del gran mural en homenaje al cine español que el artista y humorista gráfico malagueño ha culminado este martes en el interior de la emblemático cine, el único que queda en el centro de la capital.

Ampliar Esquina del mural que muestra a Alberto Closas; Javier Gutiérrez, Jesús Vidal y Gloria Ramos; Fernando Rey; Pepe Isbert; Gracita Morales y Sara Montiel. SUR

«A diferencia de las viñetas que pasan de actualidad de un día para otro, esto se queda y, además, las tiras son muy pequeñitas y las hago tamaño tablet, mientras que esto es un gustazo porque pintar una pared es el sueño de todo niño», ha asegurado Idígoras que, tras sus murales en Económicas y sobre la historia de Málaga, llevaba un tiempo dándole vueltas a la idea de homenajear al cine español. Una propuesta que Vigar acogió en cuanto la escuchó. El resultado se puede contemplar en la esquina de la planta baja del complejo municipal de exhibición, en la entrada a la sala 4, donde antiguamente se encontraba el ambigú, que ahora se ha convertido en una exposición permanente por nuestra filmografía a través de 35 películas imprescindibles y 65 personajes inolvidables de la gran pantalla.

65 personajes protagonizan este homenaje al cine español que desde el cine mudo, con 'Viaje a Júpiter' (1909) de Segundo de Chomón, a 'El 47' (2024), de Marcel Barrena.

El mural ofrece así un recorrido sentimental, divertido y «mágico», como ha dicho el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, que ha estado presente en la inauguración de esta obra que pasa a formar parte del patrimonio municipal. Antonio Resines y Luis Ciges, en el icónico sidecar de 'Amanece que no es poco' (José Luis Cuerda, 1989), reciben al visitante tras el que llega un reparto formidable en el que podemos encontrar al preso de la voz quebrada interpretado por Luis Tosar en 'Celda 211'(2009), la «milana bonita» de Paco Rabal en 'Los santos inocentes' (1984), el entrenador Javier Gutiérrez y sus 'Campeones' (2018), el inimitable 'sheriff' Pepe Isbert del clásico 'Bienvenido Mr. Marshall' (1953) y el aterrorizado José Luis López Vázquez de 'La cabina' (1972), responsable de que muchos españoles dejaran de llamar por teléfono desde la calle.

Ampliar Javier Bardem y Penélope Cruz, en 'Jamón, jamón'. SUR

La huella de los actores malagueños también se puede rastrear con la presencia de Marisol y su 'Tómbola', Rafaela Aparicio y su 'Mamá cumple 100 años', y Manuel Bandera y Ángela Molina con sus 'Cosas del querer', amén de una serie de pequeños carteles en los que Idígoras ha atrapado al tándem Antonio Banderas y Almodóvar, a Adelfa Calvo y al último ganador del premio Goya, Salva Reina ('El 47'). Además de un Pablito Calvo en otra película mítica, 'Mi tío Jacinto' (1956), que fue rodada en Málaga cuando el cine español todavía se rodaba en glorioso blanco y negro.

«Artistas o con mala leche»

Para celebrar este homenaje visual a nuestras películas, el Albéniz también ha diseñado un ciclo que, en noviembre y diciembre próximos, mostrará algunos de los clásicos retratados por Idígoras. No faltarán 'El viaje a ninguna parte' (1986), de Fernando Fernán Gómez; 'Muerte de un ciclista' (1955), de Juan Antonio Bardem; 'La torre de los 7 jorobados' (1944), de Edgar Neville; la película prohibida 'El crimen de Cuenca' (1980), de Pilar Miró; la indispensable comedia 'Atraco a las tres' (1962), de José María Forqué, y la surrealista 'Amanece que no es poco'.

Hay una película que no está dibujada, pero que ha estado presente con los hijos y la mujer de Idígoras como coautores del mural: 'La gran familia'

Hay una película que no está entre las dibujadas, pero que sí ha estado muy presente en todo el proceso de este mural: 'La gran familia'. Y es que Idígoras ha compartido el mérito de este gran mural con sus hijos, Marta, Daniel y Pablo, y su mujer, Sonia Codes, que han colaborado también activamente en este gran fresco al cine español. «Alguien me dijo: 'Los Idígoras son artistas o con mala leche y a mí, afortunadamente, solo me han salido artistas», ha asegurado Ángel que ha hecho un repaso por su ayudantes: «Marta es muy buena con las sombras y ha hecho las ropas», «Daniel se ha encargado de la Alcazaba que sirve de fondo a los personajes o del perro de 'Truman' que parece que se va a salir de la pared», «Pablo ha hecho casi lo más difícil que son todas las manos, como las de Terele Pávez o Gracita Morales» y «Sonia ha cargado con el trabajo más cansino que es el de la brocha gorda y las letras de los carteles».

Ampliar Pablo, Sonia, Daniel y Marta Codes, Ángel Idígoras, Paco de la Torre, Mariana Pineda, Teresa Porras y Juan Antonio Vigar, en la presentación del mural al cine español. Ñito Salas

«La verdad que ha sido muy divertido hacerlo con la familia y nos hemos reído mucho. Ahora solo espero que venga la gente», ha deseado Idígoras que ha confesado que echará de menos esto de venir a trabajar cada día al Albéniz. «Nos veían pintando y nos tiraban besos desde la calle, un señor que vino al cine lo descubrió y se puso a aplaudirnos, y hasta una persona nos trajo cruasanes para darnos fuerzas y seguir», ha confesado el incansable artista que pone ese espíritu de humorista gráfico en todo lo que hace. Y este homenaje al cine español conecta con todo el que lo ve. Pasen y vean.