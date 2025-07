La historia del cine español, según Idígoras en el cine Albéniz

Paco Griñán Málaga Sábado, 26 de julio 2025, 00:36 | Actualizado 00:42h. Comenta Compartir

«Siempre nos quedará el Albéniz». Se lo dice Humphrey Bogart a Ingrid Bergman en una viñeta publicada en SUR que parafrasea el clásico 'Casablanca' y que está colgada en una pared de la sala municipal de calle Alcazabilla, el refugio imprescindible de los cinéfilos malagueños. Entre esos sospechosos habituales de sus butacas está precisamente el autor de esa tira gráfica, Ángel Idígoras, que cada vez que se pasaba a ver una película, veía las paredes desnudas y pensaba en lo bien que quedaría allí un mural homenaje al cine español. Un guion que ya ha comenzado a 'rodarse' con Penélope Cruz, Javier Bardem, Fernando Fernán Gómez y Javier Gutiérrez, los primeros personajes surgidos del pincel del 'director', artista y dibujante que tiene tarea para todo el verano. «Por lo menos para un par de meses», apunta mientras levanta las manos con rastros de pintura blanca y negra que delatan que este proyecto mancha. Pero está encantado.

«Me he buscado este trabajo porque tienen aire acondicionado y aquí dentro se está fresquito», tercia sacando a pasear a ese humorista gráfico que lleva en las venas, no solo impreso en las manos. Su firma ya está en otros murales de gran tamaño de la capital, como el que dibujó en Económicas con personajes de las finanzas mundiales o en las tapias del Colegio Pintor Denis Belgrano de Teatinos con la historia de Málaga a través de sus protagonistas. A ellos se une desde el pasado lunes esta nueva aventura, que ya revela los contornos de las primeras películas de las veintitantas que tiene previstas: la icónica 'Jamón, jamón', la cinta de culto 'La torre de los 7 jorobados', el clásico 'Muerte de un ciclista' y la comedia vitalista 'Campeones', una de las más recientes que cerrarán este recorrido.

Ángel Idígoras, perfilando el rostro de Penélope Cruz, ante la mirada de Javier Bardem. Migue Fernández

«Van a ser unos 22 o 23 títulos, aunque personajes, entre actores y directores, serán más, 34», cuenta el cinéfilo pintor, que para esta iniciativa promovida por él mismo ha tirado de gustos personales y títulos imprescindibles para componer el particular casting de este mural que cubrirá tanto la entrada a la sala 4 del Albéniz, además de otras tres paredes en las que los elegidos aparecerán delante de la Alcazaba y de la fachada del propio cine municipal. En medio quedan unas columnas que también va a aprovechar para redecorar.

En el mural no faltarán actores malagueños indispensables, como la estrella inagotable de Marisol, Rafaela Aparicio, Belén Cuesta y Antonio de la Torre

Así, aunque está enfrascado todavía con la primera 'pantalla' de las cuatro que formarán su obra, Idígoras saca el móvil y enseña los bocetos del resto de lienzos que todavía están en blanco, donde el protagonista más antiguo será el pionero del cine mudo Segundo de Chomón con su 'Viaje a Júpiter'. No faltarán la Milana Bonita y los protagonistas de 'Los santos inocentes', la poderosa Lola Gaos de 'Furtivos', el desesperado José Luis López Vázquez de 'La cabina' o el pizpireto Pablito Calvo de 'Mi tío Jacinto', un filme rodado además en Málaga. «No sabía ese detalle, me lo descubrió Juan Antonio Vigar cuando le propuse la lista de películas», señala Ángel Idígoras que ha confeccionado el reparto final con la colaboración del propio director del Albéniz y Málaga Procultura, además del responsable de Programación del cine, Juan Luis Artacho.

¿Qué película de Berlanga?

Tampoco faltarán un par de malagueñas indispensables, como la estrella inagotable de Marisol en 'Ha llegado un ángel' o la matriarca Rafaela Aparicio de 'Mamá cumple cien años', mientras que en un par de columnas el dibujante también piensa reproducir con su especial estilo carteles de películas, como 'La trinchera infinita', protagonizada por los paisanos Belén Cuesta y Antonio de la Torre. «Estoy disfrutando porque me encanta el cine y, además, esto tiene que ver más con mi faceta de pintor que la tengo medio oculta porque no me da tiempo. No le dedico todo lo que quisiera», confiesa Idígoras, que admite que este mural también lo ha metido en algún dilema cinéfilo. «Como no puedo repetir personaje no sé qué película de Berlanga escoger: 'El verdugo', 'Placido' o 'Bienvenido Mr. Marshall. Todas me encantan», asegura sin desvelar la duda.

«Esto de trabajar en familia es un aliciente muy especial, aunque también tiene sus inconvenientes, no te creas; a veces me discuten y no me hacen caso» Ángel Idígoras Artista y humorista gráfico

El artista anda terminando la cara de Penélope Cruz en 'Jamón, jamón', mientras cuenta que no está solo en esta aventura. Tiene la ayuda de toda su prole, los Rodríguez Codes, que como el padre tienen buena mano. «Mi hija Marta está especializada en la ropa y los detalles, Pablo le da el acabado a las manos y las sombras que hacen que los personajes surjan del plano y Daniel es un especialista en paisajes y se encarga de la Alcazaba», cuenta con orgullo Ángel, que hasta tiene el auxilio de su mujer, Sonia Codes, que se ocupa de la «brocha gorda». «La verdad es que esto de trabajar en familia es un aliciente muy especial, aunque también tiene sus inconvenientes, no te creas; a veces me discuten y no me hacen caso», relata sacando ese humor que aflora en las viñetas.

El proyecto del mural para el Albéniz partió del propio Ángel Idígoras, espectador habitual de este cine municipal. Migue Fernández

Idígoras llega por la mañana sobre las 9 y está pincel en mano hasta que está «agotado». Aunque también tiene sus recompensas. «Ayer por la tarde no trabajé porque me metí en una sala a ver 'Porco Rosso', de Miyazaki. Aquí se está en la gloria», sentencia con una sonrisa que firmaría el mismísimo Berlanga. ¿Y las viñetas de cada día para el periódico? «Las pienso mientras dibujo el mural y, cuando la tengo, me meto en un cuartito del cine o voy a una cafetería y las dibujo», cuenta con naturalidad el artista que pregunta si ha pasado algo importante por la mañana porque todavía no tiene la que se ha publicado hoy. Pero tampoco se le ve muy preocupado. Vuelve a darle al pincel, esta vez se afana con los detalles de la gabardina de Alberto Closas, mientras le cuenta al actor y a nosotros que le han concedido el sueño que tenía de niño: «Pintar las paredes».

Y no miente cuando dice que este curro se lo ha «buscado». Espectador del Albéniz desde hace décadas, se confiesa un seguidor de su cartelera «porque aquí ponen películas que no puedes ver en el resto de cines». Y siempre que venía solía pensar que le gustaría hacer un homenaje al cine español en sus muros, al estilo del que hizo en Económicas con personajes de las finanzas mundiales o en Teatinos con la historia de Málaga a través de sus protagonistas. Fue proponerlo y le compraron la idea.

