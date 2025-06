Los cines de Málaga se olvidan de los diez euros por entrada: la caída de espectadores modera los precios

Ya cuesta encontrar una taquilla cuando vas al cine. Las salas promueven que te traigas la entrada comprada de casa vía Internet o te dan ... la opción de adquirirla en un dispositivo interactivo a las puertas del establecimiento. Lo que no esperaban los exhibidores es que el público, como los taquilleros, también abandonaran las salas después de tres años de optimismo y continuas subidas de público –algunas del 30% interanual– tras el revés de la pandemia en 2020 que obligó a cerrar temporalmente y reducir aforos. Los últimos datos de 2024 son un 'remake' de aquella película de terror que ya se vivió con el covid y Málaga no ha escapado a la tendencia negativa del resto de España al perder más de 100.000 espectadores. La provincia se deja además el liderazgo de la recaudación en favor de Sevilla –ya había perdido hace años el número uno en asistencia–, aunque el lado positivo es que el precio de las entradas se ha moderado este 2025 y las sesiones más caras han bajado de la barrera de los 10 euros.

Entrando en los números, los datos del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, que depende del Ministerio de Cultura, indican que los cines malagueños recibieron el pasado año a 2,7 millones de espectadores que dejaron en taquilla un total de 17,1 millones de euros. Cifras todavía relevantes, pero que suponen una pérdida de más de 100.000 espectadores y unos 900.000 euros, con respecto al espectacular crecimiento que se había experimentado en 2023. En términos porcentuales, las salas de la provincia se dejaron por el camino un 3,6% de público y un 5% de los ingresos. A los exhibidores les preocupa especialmente este último dato ya que es muy superior al registro nacional, que detuvo su sangría en la recaudación en una cifra más moderada: 1,7%.

De esa debacle se salva el cine español. Así, en Málaga -sede del festival más importante de la producción patria-, las películas nacionales no perdieron audiencia en 2024 y conservaron los mismos espectadores que en 2023, por lo que esas 100.000 entradas vendidas menos en la provincia son imputables al cine de Hollywood y los estrenos extranjeros. En total, los filmes liderados por la comedia de Santiago Segura 'Padre no hay más que uno 4' y la ganadora del Goya 'La infiltrada' recaudaron el pasado año 2,7 millones de euros en las taquillas malagueñas.

Renovación de salas

En el análisis también hay que tener en cuenta la comparación con el año 2019, ya que marca el estándar previo a la pandemia y a la expansión de las plataformas tipo Netflix y el cine en casa. Y en este caso, la pérdida de espectadores roza el 29% o, lo que es lo mismo, el año pasado fueron al cine más de un millón de personas menos que entonces. Todas las fuentes coinciden en que ese techo de hace seis años es ya una 'misión imposible' de recuperar, pero también están convencidas de que la asistencia en Málaga puede volver a repuntar, por lo que esperan que los descensos del pasado 2024 hayan sido coyunturales y no se conviertan en tendencia.

No obstante, las condiciones de 2025 en la provincia no apuntan a una mejora en la audiencia de los cines, ya que el pasado lunes cerró el complejo Mk2 Málaga Nostrum para trasladarse y abrir 11 nuevas salas en 2026, fecha en la que también está previsto que el Neoalbéniz inaugure sus dos nuevas pantallas en pleno centro de la capital. Junto a la moderación del precio de las entradas y la ofertas, estos nuevos proyectos, que apuestan por una exhibición premium con nuevos equipos de proyección y sonido, y butacas reclinables, serán un buen atractivo para captar nuevo espectadores, ya que la provincia cuenta con multicines ya muy amortizados, con más de dos décadas de antigüedad y salas gigantescas que no se corresponden con los tiempos actuales que apuestan por mejorar la experiencia del espectador y los aforos de medio formato.

El precio, aspecto fundamental

En cuanto al precio de las entradas existen lecturas que van de la resignación a cierto optimismo. Como ocurre desde hace más de una década, los cines de Málaga son los más caros del sur de España, no solo de Andalucía. Así, ir a ver un estreno en la provincia costó en 2024 una media de 6,33 euros, mientras que los sevillanos pagaron algo menos, 6,18 euros. Esta es una de las razones de los mejores datos de la provincia hispalense en asistencia, unido a una mayor oferta de cartelera con 148 salas, mientras que Málaga dispone de una veintena de pantallas menos, 127.

La subida de precios de 2024 se vio afectada por la inflación y la ruptura de una barrera psicológica, la de los 10 euros por entrada. La cadena Yelmo fue la primera en elevar sus tarifas con localidades a 10,4 euros en Plaza Mayor y Vialia, pero tras los malos resultados económicos del año pasado esta operadora ha decidido atenuar el impacto en el bolsillo de los espectadores y ha recortado un euro el importe de la butaca general para fijarla en este momento en 9,4 euros. Así, el nuevo techo de los cines malagueños está en Marbella, donde Kinépolis La Cañada cobra 9,5 euros los fines de semana, aunque si se elige una jornada laborable y la empresa exhibidora se puede rebajar la entrada normal por debajo de la media, como en La Verónica de Antequera (4,5 euros), Rosaleda (5,2 euros) y Albéniz y Ronda (6). También están los descuentos y promociones, además del día del espectador con precios que parten de los 3,5 euros.

El sábado sigue siendo la jornada con más afluencia de espectadores, seguido del miércoles –habitualmente coincidente con las sesiones más baratas–, mientras que las taquillas más altas se registran los fines de semana, tras los estrenos de cada viernes y, sobre todo, si coincide con la llegada de un 'blockbuster'. En definitiva, las salas malagueñas dejan un 2024 para olvidar, moderan los precios este 2025 y tienen por delante el reto de su modernización con la llegada el próximo 2026 de las primeras salas 'premium' con butacas reclinables. Pasen, pónganse cómodos y vean.