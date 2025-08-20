Un casting busca un mariachi en Málaga para el rodaje de una serie internacional

Las convocatorias de casting suelen pedir de todo. Desde extras que hacen bulto al fondo de la escena a figuración especial y pequeña parte, como ... se denomina a los que tienen un personaje de la trama, por reducido que sea. A ese grupo más destacado pertenece la última convocatoria de un casting en Málaga que busca urgentemente un mariachi para el rodaje de una serie internacional en Málaga.

Poco más se sabe de esta producción extranjera, que se desarrolla en la provincia ya que en la actualidad no hay programado un rodaje de estas características en la capital. En la convocatoria se especifica que la categoría del casting es actor y, a además de mariachis, también se admiten guitarristas masculinos, por lo que la agencia especializada Yäel de Perfil ha abierto la presentación de candidatos a través de su página web, en el apartado de Andalucía.

Esta empresa casting posee una amplia experiencia en selección de figurantes y actores para series y películas, con títulos como 'Furia' (HBO) y 'Celeste' (Movistar). Además, Yäel de Perfil ya ha trabajado en Málaga en la serie con más éxito de Netflix España en los últimos años, 'La chica de nieve', cuyas dos temporadas basadas en las novelas de Javier Castillo han contado con la selección de extras de esta agencia. Además, también han participado en la filmación del 'thriller' 'Hamburgo', un largometraje de Lino Escalera estrenado en el pasado Festival de Málaga que se rodó en Torremolinos, Rincón de la Victoria y la capital.