Antonio Banderas y su verano de película: un famoso chef, un 'thriller' de tiburones y ahora un drama de enredo

Los veranos son para rodar. Eso debe poner en la agenda de Antonio Banderas que, desde que inauguró el Teatro del Soho Caixabank en 2019 ... y se volcó en la producción de musicales y la gestión del espacio escénico de calle Córdoba, emplea estos meses para volver a Hollywood o para cualquier proyecto internacional que le parezca interesante. Una última etapa particularmente dulce desde que ganó el Goya y la nominación al Oscar por 'Dolor y Gloria', lo que le ha permitido alternar proyectos arriesgados ('Babygirl') con otros más populares e ineludibles ('Indiana Jones y el dial del destino'). No obstante lo de este año es un no parar. Y es que desde que empezó la temporada estival encadena ya su tercer rodaje. Y muy variados: un 'biopic' sobre el chef y presentador de televisión Anthony Bourdain ('Tony'), un 'thriller' con tiburones ('Above & Below') y un drama familiar y médico, 'Rose's Baby' (El bebé de Rose), que rueda en estos momentos en Londres.

Ampliar Antonio Banderas, en el rodaje de 'Above & Below' en Canarias. SUR

Esta última producción ha unido al malagueño con la también española Úrsula Corberó, cuya carrera internacional se ha disparado desde su carismático papel de Tokio en 'La casa de papel', y con la británica Eva Birthistle ('Solo un beso' y 'The Last Kingdom') en un proyecto personal de la actriz y productora Trudie Styler ('Maniac' y 'Los próximos tres días'), que debuta en la dirección con esta historia sobre una pareja de divorciados mal avenidos y padres de una niña, que se enfrentan al dilema de dejar a un lado sus abismales diferencias para engendrar otro vástago que podría curar la grave enfermedad de su primogénita.

Un drama con toques de comedia que mezcla el enredo conyugal con el cine más intenso y emocional de la lucha por la salud y la vida. Un proyecto singular y comprometido al que se ha querido subir Antonio Banderas en este verano incansable de rodajes y en el que da vida al protagonista que se enfrenta a la necesidad de superar sus propios demonios domésticos y a la disputa con su mujer si quiere salvar a su hija. El reparto lo completan el actor nigeriano Arinzé Kene ('Lee Miller'), Richard E. Grant ('Gosford Park') y el oscarizado Forest Whitaker ('El último rey de Escocia').

Tras este tercer rodaje del verano, Antonio Banderas ya tiene próximo proyecto en el calendario, aunque en este caso en Málaga y en su Teatro del Soho con la nueva versión del musical 'Godspell', que se estrenó en el propio escenario malagueño en 2022 bajo la dirección de Emilio Aragón. Tras su gira por España, este montaje vuelve al punto de partida con una importante novedad, ya que será el propio actor y productor malagueño el que se ponga al frente de la dirección para revisar este espectáculo que se estrenará el próximo 30 de octubre y estará en las tablas durante diez semanas.

De EE UU a Canarias

La pasión de Banderas por el musical le ha llevado incluso a asistir hace unos días a la puesta en escena de 'Cabaret' en el West End de Londres, meca absoluta del género en Europa. Una escapada mientras rueda 'Rose's Baby' en la capital británica, que ha sido su tercer destino profesional del verano tras pasar también por Estados Unidos y Canarias. Así, este trimestre estival tan agitado arrancó el pasado mes de junio en Massachusetts para protagonizar 'Tony', un 'biopic' basado en la historia del chef y presentador de televisión Anthony Bourdain, el cocinero que puso al descubierto la cara oculta del mundo de la gastronomía.

El actor ha cumplido este verano 65 años, pero, lejos de jubilarse, ha coincidido con su etapa más frenética de rodajes

El actor malagueño encarna a este jefe de cocina que no dudó en oponerse abiertamente a Trump en su primer mandato y que se suicidó, a los 61 años, lo que causó una gran conmoción en el mundo de la gastronomía y la televisión de Estados Unidos. Un personaje que Banderas considera un «honor» por el compromiso y liderazgo que mostró Bourdain en su vida y que, en pantalla, comparte con el actor Dominic Sessa ('Los que se quedan'), que da vida al chef en sus años de juventud.

Ampliar Claqueta de 'Above & Below', la película de tiburones en la que participa Banderas. SUR

Tras esta película, Banderas puso rumbo a Canarias para nadar entre tiburones en 'Above & Below' (Arriba y abajo), un 'thriller' de vocación internacional que produce el director y productor español Frank Ariza ('V de Víctor' y 'Con los años que me quedan'). Un lujoso título alejado de los estándares del cine patrio, al que el actor de 'El Zorro' y 'Philadelphia' pone lustro y glamour al encarnar a un viejo lobo de mar, «calculador y metódico» y «forjado en la violencia». Una película con la que el malagueño se ha divertido particularmente.

Ampliar Robert de Niro y Antonio Banderas, en un almuerzo que compartieron este verano en Marbella. SUR

Entre tanto cambio de personaje y viajes, Antonio Banderas también tuvo tiempo de pasar por Marbella a finales de julio y comer con su amigo Robert de Niro –¿para cuando una película juntos?–, aunque su cumpleaños, que celebró el pasado 10 de agosto, le pilló en el rodaje de 'Rose's Baby' en Londres. No era uno más, ya que apagó las 65 velas, la edad oficial de jubilación que, paradójicamente, ha coincidido con su momento más frenético de trabajo. Y por si alguno está tentado de ofrecerle la tarjeta dorada, el actor deja claras sus intenciones de futuro: «Desafiando a las matemáticas y al paso del tiempo, me felicito por seguir siendo joven».