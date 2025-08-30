Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Úrsula Corberó y Antonio Banderas, en la primera imagen oficial del drama 'Rose's Baby'. Andrew Cooper/Roses Baby Film Limited

Antonio Banderas y su verano de película: un famoso chef, un 'thriller' de tiburones y ahora un drama de enredo

El actor malagueño, que reestrenará 'Godspell' en el Teatro del Soho, rueda en Londres 'Rose's Baby', junto a Úrsula Corberó y Forest Whitaker

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:14

Los veranos son para rodar. Eso debe poner en la agenda de Antonio Banderas que, desde que inauguró el Teatro del Soho Caixabank en 2019 ... y se volcó en la producción de musicales y la gestión del espacio escénico de calle Córdoba, emplea estos meses para volver a Hollywood o para cualquier proyecto internacional que le parezca interesante. Una última etapa particularmente dulce desde que ganó el Goya y la nominación al Oscar por 'Dolor y Gloria', lo que le ha permitido alternar proyectos arriesgados ('Babygirl') con otros más populares e ineludibles ('Indiana Jones y el dial del destino'). No obstante lo de este año es un no parar. Y es que desde que empezó la temporada estival encadena ya su tercer rodaje. Y muy variados: un 'biopic' sobre el chef y presentador de televisión Anthony Bourdain ('Tony'), un 'thriller' con tiburones ('Above & Below') y un drama familiar y médico, 'Rose's Baby' (El bebé de Rose), que rueda en estos momentos en Londres.

