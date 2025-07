Antonio Banderas se cita con Robert de Niro en Marbella mientras rueda una película con tiburones

Los veranos son para rodar. Eso piensa Antonio Banderas que, desde la inauguración del Teatro del Soho Caixabank, suele reservar estas fechas para volver al ' ... set' y mantener su presencia en la gran pantalla. El malagueño acaba de meterse en la cocina de su tocayo Anthony Bourdain en 'Toni', un 'biopic' sobre el chef que desmitificó el mundo de la gastronomía en EE UU y que ha filmado en Massachusetts, mientras que ahora rueda en Canarias 'Above and Below', un 'thriller' de piratería, supervivencia y tiburones. Y entre ambas películas de su apretada y 'peligrosa' agenda, el actor, director y productor ha tenido tiempo de volver a Málaga para reencontrarse con su amigo Robert de Niro, con el que ha almorzado en Marbella.

Ampliar Barril firmado por Robert de Niro en El Pimpi Marbella. SUR

Las visitas del protagonista de 'Casino' y 'El Padrino 2' han dejado de ser una excepción. Tras pasar por aquí hace ya décadas y apadrinar en 2022 la edición de Madrid Fusión, De Niro se ha convertido en un asiduo de la Costa del Sol desde que es socio del complejo Puente Romano Beach Resort, que se ha convertido en su cuartel general de operaciones. Allí se vio el pasado año con Antonio Banderas, en el recién inaugurado El Pimpi Marbella de este establecimiento hotelero de lujo, donde cumplió la tradición y dejó un barril con su firma y un «gracias» en español. El encuentro de ambas estrellas de Hollywood se ha vuelto a repetir este verano en torno a una mesa, tal y como ha revelado el malagueño con una foto de ambos.

Como asegura en su mensaje el nominado al Oscar por 'Dolor y gloria', este almuerzo ha sido «uno de los pocos momentos de vacaciones de un verano cargado de trabajo», ya que Banderas rueda en estos momentos en las Islas Canarias, donde se ha unido al elenco de 'Above and Below' (Arriba y abajo), un 'thriller' de vocación internacional que produce el director y productor español Frank Ariza ('V de Víctor' y 'Con los años que me quedan'). La dirección corre por cuenta de Jesse V. Johnson, un doble y especialista de escenas de acción ('Thor' y 'El sorprendente hombre araña'), metido a realizador ('Red de traición'), que en este nuevo proyecto une a su currículum un filme ambientado en alta mar.

Piratas y tiburones no faltan en esta nueva película de Antonio Banderas, que comparte créditos con la actriz y cantante norteamericana Laura Marano ('Lady Bird') y los españoles Christina Ochoa ('Animal Kingdom') y Mario Tardón ('Animales sin collar'), entre otros. Un reparto que pone en escena un argumento protagonizado por un grupo de amigos que se embarcan en unas vacaciones inolvidables en un yate de lujo. No obstante, la aventura de fiesta y buceo se convierte en una pesadilla cuando son atacados por criminales en alta mar y son asediados por escualos.

Ampliar Antonio Banderas, con el director Jesse V. Johnson, en el rodaje de 'Above and Bellow'. Miguel Ángel Fernández

Precisamente, este verano que se cumple el 50 aniversario del estreno del clásico de Steven Spielberg 'Tiburón', 'Above and Below' se alimenta del mito del gran depredador de los océanos, un argumento que permite al productor y director Frank Ariza dar el salto internacional con el fichaje de Antonio Banderas y Laura Marano en el reparto, y la distribución de este filme de acción a cargo de Capstone Pictures ('El lobo de Wall Street' y 'Dos tontos muy tontos'). Según la revista 'Variety', el malagueño encarna a Burns, un experto en el mar, «calculador y metódico» y «forjado en la violencia». No lo aclara, pero la descripción suena al villano de esta función. Junto a los tiburones, claro.