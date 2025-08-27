Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Eusebio Poncela y Antonio Banderas, en un fotograma de 'La ley del deseo'. SUR

La emotiva despedida de Antonio Banderas a Eusebio Poncela: «Descansa en paz enigmático y querido amigo»

El malagueño recuerda desde Londres al actor con el que compartió la rompedora película de Pedro Almodóvar 'La ley del deseo'

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:36

La noticia le ha cogido a Antonio Banderas lejos de España. En Londres, donde rueda su nueva película, la dramedia 'Rose's Baby'. Y desde ... allí, el actor y director malagueño ha tenido un recuerdo cariñoso y emotivo para su compañero Eusebio Poncela, algo más que un colega de profesión. Ambos compartieron el reparto principal de 'La ley del deseo', la rompedora cinta con la que Pedro Almodóvar terminó de sacudir el cine español de los ochenta. «Descansa en paz enigmático y querido amigo», ha sido la despedida de Banderas.

