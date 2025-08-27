La emotiva despedida de Antonio Banderas a Eusebio Poncela: «Descansa en paz enigmático y querido amigo»

La noticia le ha cogido a Antonio Banderas lejos de España. En Londres, donde rueda su nueva película, la dramedia 'Rose's Baby'. Y desde ... allí, el actor y director malagueño ha tenido un recuerdo cariñoso y emotivo para su compañero Eusebio Poncela, algo más que un colega de profesión. Ambos compartieron el reparto principal de 'La ley del deseo', la rompedora cinta con la que Pedro Almodóvar terminó de sacudir el cine español de los ochenta. «Descansa en paz enigmático y querido amigo», ha sido la despedida de Banderas.

Me encuentro en el trailer de maquillaje de la película que estoy rodando en Londres cuando me llega la noticia del fallecimiento de Eusebio Poncela. Tras el de Verónica Echegui, el de Manolo de la Calva, el de José Manuel Gorospe, la muerte viene a recordarnos lo efímero de… pic.twitter.com/dAEoqsYHU7 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 27, 2025

El intérprete de 'Dolor y gloria' se ha referido a su amigo por el nombre de pila para rendirle homenaje y recordar que «deja detrás Eusebio unos magníficos y bellos trabajos como actor». Entre ellos, el que los unió en la gran pantalla para interpretar a una pareja de gais que desafiaba los estereotipos del cine de la época con una historia de pasión, amor y celos. «Con él compartí 'La Ley del Deseo', un relato de Almodóvar que rodamos en un Madrid ya lejano, lleno de ruptura, diversión y de lágrimas que manchaban la vida de extraordinarios y nuevos colores», ha rememorado Antonio Banderas sobre aquella época de la movida de los ochenta que ambos compartieron y protagonizaron.

La amistad de ambos hizo que Poncela no se perdiera la entrega en 2004 de la Medalla de Oro de la Academia de Cine a Antonio Banderas que se celebró en Málaga, donde acompañó a su amigo y compañero de reparto. En su mensaje en redes sociales este miércoles, Banderas, que acaba de cumplir 65 años, también ha señalado la coincidencia en los últimos días de la muerte de Eusebio Poncela con las de la actriz Verónica Echegui, el cantante Manolo de la Calva (Dúo Dinámico) y el productor José Manuel Gorospe, lo que le ha llevado a reflexionar sobre el paso del tiempo: «La muerte viene a recordarnos lo efímero de nuestra existencia».

