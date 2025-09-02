Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El dramaturgo Miguel Romero Esteo da nombre al premio de teatro de la Junta de Andalucía. Salvador Salas

El BOJA rectifica el Premio Romero Esteo tras confundir al dramaturgo malagueño con otro autor

La Consejería de Cultura atiende la denuncia de la asociación que lleva el nombre del autor y corrige los errores de la convocatoria del galardón que rinde homenaje a la memoria del escritor

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:04

El BOJA retira lo dicho y rectifica. Tras el error cometido hace unos días al confundir al dramaturgo malagueño Miguel Romero Esteo con el autor ... granadino José Moreno Arenas en la convocatoria del premio que lleva el nombre del primero, la Consejería de Cultura ha publicado una rectificación en el mismo Boletín Oficial de la Junta de Andalucía reconociendo el error y restituyendo al titular de este galardón y Premio Nacional de Literatura Dramática. No obstante, no se ha dado explicación de este fallo que, como adelantó SUR hace unos días, aseguraba de forma sorprendente que el prestigioso escritor Romero Esteo ya fallecido era un pseudónimo de otro creador en activo.

