El BOJA rectifica el Premio Romero Esteo tras confundir al dramaturgo malagueño con otro autor

El BOJA retira lo dicho y rectifica. Tras el error cometido hace unos días al confundir al dramaturgo malagueño Miguel Romero Esteo con el autor ... granadino José Moreno Arenas en la convocatoria del premio que lleva el nombre del primero, la Consejería de Cultura ha publicado una rectificación en el mismo Boletín Oficial de la Junta de Andalucía reconociendo el error y restituyendo al titular de este galardón y Premio Nacional de Literatura Dramática. No obstante, no se ha dado explicación de este fallo que, como adelantó SUR hace unos días, aseguraba de forma sorprendente que el prestigioso escritor Romero Esteo ya fallecido era un pseudónimo de otro creador en activo.

De esta forma, según recoge la «corrección de errores» publicada este lunes, la convocatoria del Premio de Textos Teatrales Miguel Romero Esteo para jóvenes autores y autoras de Andalucía cambia su redacción y, donde decía que el galardón «lleva el nombre del destacado autor teatral andaluz José Moreno Arenas, conocido artísticamente como Romero Esteo», establece que la redacción correcta es que el certamen hace honor al escritor «de origen cordobés afincado en Málaga, Miguel Romero Esteo, dramaturgo emblemático de la escena española, de dilatada y brillante trayectoria profesional, que tuvo especial sensibilidad con los nuevos lenguajes contemporáneos».

Con esta enmienda de la Consejería de Cultura a su propia convocatoria se responde a la denuncia que realizó la Asociación Miguel Romero Esteo de Málaga que, en una carta remitida el pasado martes a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, criticaba el error y mostraba su «estupefacción» por la «ligereza» con la que la Junta de Andalucía trataba la figura del dramaturgo, profesor de la Universidad de Málaga y Premio Europa de Teatro. Así, la entidad presidida por la gestora cultural Tecla Lumbreras lamentaba la confusión con la biografía real y los méritos de Romero Esteo, pese a que entre los reconocimientos del dramaturgo malagueño estaba el Premio Luis de Góngora y Argote, «que le concedió la misma Consejería de Cultura que ahora no es capaz de recordar correctamente su nombre», censuraba el escrito.

La misiva ha sido rápidamente respondida por la propia Junta de Andalucía que, en menos de una semana, se ha apresurado a publicar una nueva redacción del párrafo de la polémica, pero conservando el resto de disposiciones de la convocatoria destinada a nuevos autores. Así, el Premio de Textos Teatrales Miguel Romero Esteo mantendrá abierto el plazo de presentación de originales hasta el próximo 6 de octubre y la obra ganadora recibirá un premio dotado con 5.000 euros, aunque el jurado también podrá conceder hasta dos accésits con una dotación económica de 1.500 euros cada uno.