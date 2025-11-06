El Tribunal de Cuentas reprocha al Louvre las pocas inversiones en seguridad y su retraso en ese aspecto

Otro tirón de orejas a la dirección del museo del Louvre. El Tribunal de Cuentas ha criticado las pocas inversiones en materia de seguridad ... en un informe, publicado este jueves y que fue elaborado antes del espectacular atraco del 19 de octubre. «El museo ha privilegiado las operaciones visibles y atractivas, como las adquisiciones de obras y los cambios en las zonas de exposiciones en detrimento del mantenimiento y la renovación del edificio y de las instalaciones técnicas, especialmente en materia de seguridad», denuncia en su parte preliminar el documento, que ya había sido filtrado parcialmente el mismo día del robo de ocho joyas de la época de Napoleón y de los reyes y emperadores de Francia del siglo XIX.

En concreto, el informe reprocha a la dirección del museo más visitado en el mundo que solo invirtiera 26,8 millones de euros en el mantenimiento del monumental edificio y en ponerlo al día en materia de videovigilancia entre 2018 y 2024. Durante ese mismo periodo, gastó 105 millones en la compra de obras de arte. El Tribunal de Cuentas acusa a la institución, presidida por Laurence des Cars, de comprar demasiadas obras —un total de 2.754 durante los últimos ocho años— y demasiado caras, en un documento de 150 páginas, de las cuales solo cinco analizan los fallos en materia de seguridad.

«No ha compensado su retraso»

Además, ese organismo lamenta el retraso en la instalación de cámaras de videovigilancia, lo que conlleva que el Louvre «no haya logrado compensar su retraso en el despliegue de equipamientos dedicados a garantizar la protección de las obras». Según el Tribunal, «el aumento de las cámaras se ha concentrado en aquellas zonas destinadas a las exposiciones temporales». Sin embargo, hay zonas de la muestra permanente en que hasta el 75% de las salas no disponen de dispositivos de ese tipo. Su presencia insuficiente fue una de las claves el día del robo al haber ralentizado el momento en que los agentes del museo se dieron cuenta de la presencia de los ladrones.