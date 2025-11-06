Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista exterior del museo del Louvre EP

El Tribunal de Cuentas reprocha al Louvre las pocas inversiones en seguridad y su retraso en ese aspecto

El organismo galo publica un informe en que lamenta que el museo de París solo invirtiera 26 millones en proteger las obras y conservar el edificio y más de 105 en la compra de objetos artísticos

Enric Bonet

Enric Bonet

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:56

Comenta

Otro tirón de orejas a la dirección del museo del Louvre. El Tribunal de Cuentas ha criticado las pocas inversiones en materia de seguridad ... en un informe, publicado este jueves y que fue elaborado antes del espectacular atraco del 19 de octubre. «El museo ha privilegiado las operaciones visibles y atractivas, como las adquisiciones de obras y los cambios en las zonas de exposiciones en detrimento del mantenimiento y la renovación del edificio y de las instalaciones técnicas, especialmente en materia de seguridad», denuncia en su parte preliminar el documento, que ya había sido filtrado parcialmente el mismo día del robo de ocho joyas de la época de Napoleón y de los reyes y emperadores de Francia del siglo XIX.

