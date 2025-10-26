La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre

El robo en el Louvre sigue centrando la atención de parte de la prensa internacional. Según medios franceses como 'Le Parisien' y 'Le Figaro', dos ... hombres han sido detenidos por la policía judicial después de que este sábado por la noche se pusiese en marcha una operación de urgencia en el marco de la investigación sobre el histórico robo y la desaparición de joyas reales de valor incalculable.

Este último medio francés indica que uno de los detenidos en esta noche sobre las 22.00 horas fue captado en Roissy, mientras se disponía a embarcar en un vuelo a Argelia. El segundo detenido fue arrestado en Seine-Saint-Denis.

Además, la prensa francesa informa de que la policía persigue a una banda de cuatro hombres sospechosos del crimen.