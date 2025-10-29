Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La fiscal de París, Laure Beccuau, ofrece una rueda de prensa. EFE

Los dos sospechosos detenidos han reconocido parcialmente su participación en el robo del museo del Louvre

No hay nada que permita afirmar que los delincuentes contaron con algún tipo de complicidad dentro del museo, según la fiscal de París

Beatriz Juez

Beatriz Juez

París

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:46

Comenta

La investigación sobre el robo del museo del Louvre avanza, aunque las joyas todavía no han sido encontradas por la policía. Los dos sospechosos del ... robo detenidos el pasado sábado en las afueras de París «han reconocido parcialmente su participación en los hechos ante los investigadores», anunció Laure Beccuau, la fiscal de París, diez días después del robo del siglo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, el último prófugo del caso Malaya, queda en libertad
  2. 2 Aemet amplía la alerta amarilla a toda la provincia de Málaga y avisa de posibles tornados y mangas marinas
  3. 3 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  4. 4

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  5. 5

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  6. 6 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  7. 7 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  8. 8

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  9. 9 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  10. 10 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los dos sospechosos detenidos han reconocido parcialmente su participación en el robo del museo del Louvre

Los dos sospechosos detenidos han reconocido parcialmente su participación en el robo del museo del Louvre