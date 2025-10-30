Detienen a otros cinco sospechosos por el espectacular robo en el Louvre

La investigación del espectacular atraco en el Louvre avanza con paso firme. La policía francesa detuvo el miércoles por la noche a cinco personas presuntamente ... relacionadas con el robo de ocho joyas en el conocido museo, ha anunciado este jueves por la mañana la fiscal de París, Laure Beccuau. «Uno de ellos era un objetivo de los investigadores y (…) se trata de un sospechoso que tenían en el punto de mira», ha explicado en declaraciones a la emisora de radio RTL. Este anuncio tiene lugar diez días después de que cuatro ladrones se llevaran objetos preciosos de la época de Napoleón y de los reyes y emperadores de Francia del siglo XIX.

Las autoridades francesas ya habían informado el pasado domingo del arresto de dos de los presuntos ladrones. Se trata de dos hombres, de 34 y 39 años respectivamente, a uno de los cuales lo detuvieron mientras intentaba coger un avión en París para ir a Argelia. Ambos fueron imputados el miércoles por la tarde por los delitos de robo en banda organizada y asociación de malhechores.

Respecto a los otros cinco detenidos, la fiscal de París ha explicado que uno de ellos es uno de los principales sospechosos y los otros cuatro «pueden eventualmente aportarnos informaciones sobre el transcurso de los hechos». A pesar de estas detenciones, la policía francesa aún no ha encontrado las joyas robadas, cuyo valor es de 88 millones de euros. Y teme que los instigadores del robo fundan el oro y arranquen los diamantes de los objetos extraídos del museo más visitado en el mundo.