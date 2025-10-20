Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Venta del Louvre por el que accedieron los ladrones AFP

El robo en el Louvre alimenta el debate sobre la seguridad de los museos en Francia

Un informe del Tribunal de Cuentas advirtió sobre el retraso «persistente» en la aplicación de determinadas medidas como la instalación de cámaras de vigilancia

Enric Bonet

Enric Bonet

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:50

Comenta

El museo del Louvre sigue cerrado este lunes tras el fulgurante robo del domingo por la mañana. Cuatro ladrones se llevaron ocho joyas —una novena ... la perdieron por el camino— de la época de Napoleón y de los reyes y emperadores franceses del siglo XIX en un atraco de película que duró apenas siete minutos y fue cometido con medios relativamente rudimentarios, como una camioneta con una escalera eléctrica para realizar mudanzas, dos pequeñas motosierras y dos motocicletas. Las autoridades francesas disponen de pocas informaciones sobre ese comando e incluso «no descartan» que haya sido encargado por una potencia extranjera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  2. 2

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  3. 3 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  4. 4 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  5. 5 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  6. 6

    Abre Salitre, el nuevo restaurante de Juanjo Carmona en Benalmádena
  7. 7

    Preocupación en Mercamálaga por la revocación de las licencias a los mayoristas
  8. 8 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  9. 9 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  10. 10

    Los inversores de Catar buscan un socio para la gestión del puerto de San Andrés en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El robo en el Louvre alimenta el debate sobre la seguridad de los museos en Francia

El robo en el Louvre alimenta el debate sobre la seguridad de los museos en Francia