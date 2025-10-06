Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fina Miralles, en una de sus últimas exposiciones. Efe

Fina Miralles, Premio Nacional de Artes Plásticas 2025

La artista catalana ha indagado en las relaciones entre cuerpo y naturaleza y el jurado ha destacado su rol pionero «en el marco del feminismo y las posturas ecologistas tempranas»

C. P. S.

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:05

La catalana Fina Miralles (Sabadell, 1950) ha ganado el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, a propuesta del jurado reunido este lunes. El premio, concedido ... por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

