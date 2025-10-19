Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

AFP

Un atraco sin heridos en el Louvre provoca el cierre del museo durante todo el día

La ministra de Cultura francesa ha sido la encargada de dar a conocer el robo, del que no ha ofrecido más detalles

C. P. S.

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:34

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, informó el domingo (19.10.2025) de un robo en el Museo del Louvre de París, que permanecerá ... cerrado durante la jornada. «Tuvo lugar un robo esta mañana en la apertura del museo del Louvre», escribió la política en su cuenta oficial de la red social X.

