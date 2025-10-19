Estas son las joyas expuestas en la sala del Louvre en la que han robado

Eran las 9.30 horas de la mañana de este domingo, 19 de octubre, cuando tres personas llegaron en motocicleta a la zona en la ... que se están acometiendo las obras de ampliación del Museo del Louvre, en París. Con ayuda de un montacargas y de pequeñas motocicletas, los ladrones, miembros de una banda organizada, entraban en la sala Apolo. Finalmente, han huído con, al menos, nueve piezas que formaban parte de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz Eugenia.

Aunque los equipos de investigación siguen recabando información para conocer todos los detalles, no solo de las circunstancias en las que se ha producido el atraco, sino también del valor de las joyas sustraídas, ya han encontrado una de las piezas. Se trata de la corona de la Emperatriz Eugenia de Montijo, un ornamento que refleja el esplendor del Segundo Imperio francés.

Ampliar

Otras piezas que forman parte de la exhibición que acoge esta sala del museo son las siguientes: