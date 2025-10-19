Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estas son las joyas expuestas en la sala del Louvre en la que han robado

Al menos nueve piezas han sido sustraídas a primera hora de la mañana. De momento, ha aparecido solo la corona de la Emperatriz Eugenia

C. P. S.

Domingo, 19 de octubre 2025, 13:31

Eran las 9.30 horas de la mañana de este domingo, 19 de octubre, cuando tres personas llegaron en motocicleta a la zona en la ... que se están acometiendo las obras de ampliación del Museo del Louvre, en París. Con ayuda de un montacargas y de pequeñas motocicletas, los ladrones, miembros de una banda organizada, entraban en la sala Apolo. Finalmente, han huído con, al menos, nueve piezas que formaban parte de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz Eugenia.

