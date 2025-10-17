Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El secretario general del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), Álvaro García Santa-Cecilia, en su clausura. EFE

Arequipa concluye su volcánico Congreso de la Lengua con los puentes rotos entre la RAE y el Cervantes

Ni Muñoz Machado ni García Montero estuvieron en la clausura del bronco y áspero CILE celebrado esta vez en Perú

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Enviado especial, Arequipa (Perú)

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:27

Comenta

El Congreso de la Lengua Española (CILE) celebrado en Arequipa se cerró este viernes tal y como empezó. Mal. Con los puentes rotos entre la ... Real Academia Española (RAE) y el Instituto Cervantes, sus principales organizadores, y un abismo que se agranda entre sus máximos responsables: Santiago Muñoz Machado y Luis García Montero. Ambos coincidieron en varios actos con gesto adusto, manteniendo la distancia y sin cruzar palabra. Ninguno asistió a la ceremonia de clausura en el Teatro Municipal. La fiesta del español tenía más aire de funeral.

