Alejandro Montiel, artista: «No busco ni escandalizar ni hacer reír, pero sí que pase algo»

La obra de Alejandro Montiel no deja indiferente. Siempre hay algo fuera de lugar, algo que no debería estar ahí o, al menos, no así. Como esa mujer desnuda, al estilo clásico, apoyada sobre un toro bravo frente a un paisaje montañoso y nevado. Una escena posible pero muy poco probable. En esa línea se mueve la pintura del artista malagueño, que participará con la obra 'Landstrange' el próximo 10 de abril en 'Rebelión en la Fábrica', la primera exposición efímera de artistas malagueños que organiza el Aula de Cultura de SUR en la Fábrica de Cervezas Victoria, con el patrocinio de Cervezas Victoria y Fundación Unicaja (19.00 horas, entrada libre previa inscripción en forossur@diariosur.es).

–En tu arte siempre hay algo que no te esperas. ¿Te gusta impactar a la primera visión?

–Sí, me gusta que haya algún elemento que sea un poco discordante. Combinar cosas que en principio no deberían estar participando en la misma escena, en el mismo plano, y que funcionen. Me gusta crear situaciones que sean diferentes, que no sean cosas estándares como bodegones o paisajes. Utilizo esos referentes, pero siempre intento darle una vuelta.

–¿Con el objetivo de provocar alguna reacción?

–Lo hago porque me gusta crear esa situación por mí mismo, porque me gusta estéticamente. Y también, por supuesto, porque siempre pienso que va a causar algo, por lo menos llamar la atención. No busco nada en concreto, ni escandalizar, ni molestar o hacer reír. Pero sí que pase algo, algo que no se espere la gente.

«Mi formación académica es la base para después incorporar cosas que hacen un poquito diferente lo que yo hago»

–Pero al final alguien se escandalizará al ver a las princesas Disney frente a una escena sexual y alguien se reirá con Felipe IV a lomos de un T-rex inflable.

–No lo hago con ningún motivo concreto, pero al final coge todo ese abanico. Cada persona lo interpreta y lo ve de una manera. Habrá gente a la que le moleste, pero tampoco hago cosas demasiado provocativas. No busco el escándalo para que se hable de la obra. Hay quien utiliza imágenes que son icónicas contra la religión o contra la Iglesia para que se hable de ellos. Es una forma de marketing, y a mí eso no me gusta. Si lo haces, que sea porque signifique algo interesante para tu propuesta, no solo para llamar la atención

–¿Sientes el arte como un juego?

–En realidad, sí. Desde el momento en que buscas los elementos que vas a hacer participar de la obra, es como una yincana. Vas buscando referentes y ves cómo van a ir combinando. Mi obra no es muy conceptual, es más una cosa estética, casi visual, más pop, yo siempre lo he visto así.

–Arte pop, pero partiendo de la tradición.

–Sí, porque siempre he tenido una formación clásica y académica. Me valgo de eso, de la técnica, de los referentes, de lo que he estudiado, porque me parece que realmente es lo que funciona. Se me da bien hacerlo, no voy a renunciar a eso, y es una base que me sirve para después incorporar las cosas que hacen un poquito diferente lo que yo hago.

–Eso es lo ideal: dominar la técnica y, a partir de ahí, inventar.

–Sea cual sea tu forma de trabajar o incluso los medios que utilices, ya pintes al óleo con spray, con cera o con barro, tienes que tener una formación. Eso es indispensable. Hay mucha gente hoy en día que no tiene ni idea de nada y se ponen a hacer porquerías y las venden como algo moderno y conceptual. Al final, la gente que tiene cierta formación se nota.

–¿Te sientes un 'outsider' del circuito artístico?

–Un poco sí. Ahora menos porque estoy participando en más cosas. Pero cuando empecé, sí. No me gustaba mucho el rollo endogámico que había, eran grupos muy cerrados, la misma gente en los mismos sitios, siempre haciendo lo mismo. Como yo venía de Granada, tampoco estaba metido aquí en el mundillo. Pero no era nada buscado.

«El desnudo es muy versátil y estéticamente es muy bonito. Aporta esa vertiente clásica que yo tengo»

–Porque me da la sensación de que a ti te gusta pintar, pero todo lo que conlleva la pintura, como la gestión, la burocracia, la promoción… te gusta menos.

–Eso lo llevo peor, siempre he sido malo para eso. Pero bueno, siempre hay gente que lo hace por ti o que te ayuda. A mí lo que más me gusta más es producir.

–¿Sientes que hay mucho postureo en el mundo del arte?

–Sí, claro que sí. En el mundo del arte, en el mundo de la música, en todo. Mucha gente entiende el arte así, estando ahí, de un lado para otro, apareciendo en los sitios…

–Y tú, ¿vives del arte?

–Yo vivo, sí, más o menos. Sobrevivo (risas).

–Durante muchos años has trabajado más por encargo que para exposiciones.

–Sí, yo empecé con los retratos por encargos, por el boca a boca. Ahora me dedico más a pintar lo que yo quiera. Eso no quita para que si me sale un encargo, lo haga, porque al final también es dinero, es una seguridad. Pero sobre todo, pinto lo que me apetece.

–Y lo disfrutarás más.

–Sí, siempre. Se hace de una manera diferente, lo haces más relajado, no tienes la esclavitud del tiempo. Aunque también hay encargos que son más libres.

–Hay otro Montiel, Antonio, muy famoso en el retrato. ¿Tenéis algún vínculo?

–Fue profesor mío cuando yo era chico. Y algo tenemos que ver… Él es de Antequera y Almogía, y mis abuelos por parte de padre era de Almogía. Siempre uno tiene la tentación de probar el retrato. Es una cosa difícil, pero me gusta mucho. Es muy bonito hacer un retrato a alguien y que esa persona se vea y se guste.

–Háblame de la obra que vas a exponer en la Fábrica.

–Quiero preparar una serie de obras siguiendo una línea de trabajo que me apetece hacer con paisajes, en exteriores. Se trata de buscar esas imágenes un poco imposibles, con elementos fuera de lugar que después combinas para crear algo estético y potente.

–El erotismo es una constante en tu obra. Aquí también está presente.

–El desnudo existe desde siempre. Es súper académico, siempre se han usado los modelos para aprender. Según el contexto en el que lo pongas, puede tener una connotación erótica, pornográfica o religiosa incluso, los angelotes están desnudos. Es muy versátil y estéticamente es muy bonito. Aporta esa vertiente clásica que yo tengo, aunque a cosas un poco diferentes.