Torremolinos activa una inversión de casi 250.000 euros para un parque en la avenida de la Libertad

El Ayuntamiento de Torremolinos ha puesto en marcha el procedimiento para la ejecución de un 'skate park', una obra que es la primera de un ... proyecto más amplio, para la urbanización y dotación de infraestructuras del llamado Parque Lineal, en el eje de la avenida de la Libertad. Las empresas interesadas en este trabajo, que tiene un presupuesto que ronda los 250.000 euros, tienen de plazo hasta el próximo 8 de septiembre para presentar ofertas y hacerse con este encargo municipal.

Para esta intervención, la Administración local solicitó, a través de la Concejalía de Deportes, asesoramiento a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, que ha colaborado en el documento técnico que servirá de base para la creación de este equipamiento. La nueva zona de patinaje y uso del monopatín estará en un suelo, de titularidad municipal, de aproximadamente 2.400 metros cuadrados, con una muy buena ubicación, entre las calles Costa Rica y las avenidas De los Manantiales y De la Libertad, a escasa distancia de la rotonda del Monumento al Turista, uno de los puntos más concurridos de toda la trama urbana de la ciudad costasoleña.

Con esta inversión, se quiere abrir para el uso público un terreno que está junto al aparcamiento de un supermercado, delimitada, de hecho, por el vial de acceso al establecimiento y por el acerado y un talud de las arterias que tiene al lado.

La idea es que el 'skate park' ocupe unos 700 metros cuadrados. Esta transformación incluye una antigua construcción de fuente, con banco circular, que no tiene actualmente utilidad y también está previsto la integración de la arboleda existente.

El plazo de ejecución de estas obras es de 5 meses, tal y como consta en la licitación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde está alojado este expediente.

El parque para deportes con ruedas está incluido en una propuesta para la mejora de terrenos en la margen este de la avenida de La Libertad de Torremolinos (sentido Málaga), en el espacio comprendido desde la rotonda de intersección con la avenida de San Francisco y la glorieta de Los Manantiales.

Se trata de un trazado lineal de aproximadamente 1.000 metros, para cuya adecuación y dotación, conforme la apuesta de los servicios técnicos municipales, habría que emplear unas cinco fases.

La semana pasada, el Ayuntamiento anunció otro proyecto, también para la ampliación de equipamientos deportivos en el municipio e, igualmente, en el entorno de la avenida de la Libertad. Se trata de la recuperación del pabellón de deportes del centro de menores San Francisco, unas dependencias que fueron cedidas a la ciudad por la Junta de Andalucía, y para las que se prevé una inversión de más de 600.000 euros que permitirán, además de rehabilitar el edificio, dotarlo de un nuevo acceso.