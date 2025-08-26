Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Terrenos en los que está previsto el 'skate park', en el eje de la avenida de la Libertad. SUR

Torremolinos activa una inversión de casi 250.000 euros para un parque en la avenida de la Libertad

La primera fase del proyecto, para la que se buscan empresas, prevé un 'skate park' en un solar actualmente infrautilizado

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Martes, 26 de agosto 2025, 00:03

El Ayuntamiento de Torremolinos ha puesto en marcha el procedimiento para la ejecución de un 'skate park', una obra que es la primera de un ... proyecto más amplio, para la urbanización y dotación de infraestructuras del llamado Parque Lineal, en el eje de la avenida de la Libertad. Las empresas interesadas en este trabajo, que tiene un presupuesto que ronda los 250.000 euros, tienen de plazo hasta el próximo 8 de septiembre para presentar ofertas y hacerse con este encargo municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

