La alcaldesa y el concejal de Deportes reciben explicaciones sobre el proyecto. SUR

Torremolinos adjudica las obras de su tercer pabellón deportivo

Una inversión de más de 600.000 euros permitirá la rehabilitación completa de las instalaciones del antiguo centro de menores, con un nuevo acceso

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:54

Torremolinos ha adjudicado las obras para la rehabilitación del pabellón deportivo del antiguo Centro de Internamiento de Menores Infractores San Francisco de Asís, unas instalaciones ... que fueron cedidas al Ayuntamiento por parte de la Junta. Con su puesta en funcionamiento, el municipio contará con tres equipamientos de estas características, ya que dispone del existente en la Villa Deportiva y el 'Javier Imbroda', recientemente inaugurado en El Pinillo.

