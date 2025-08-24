Torremolinos adjudica las obras de su tercer pabellón deportivo

Torremolinos ha adjudicado las obras para la rehabilitación del pabellón deportivo del antiguo Centro de Internamiento de Menores Infractores San Francisco de Asís, unas instalaciones ... que fueron cedidas al Ayuntamiento por parte de la Junta. Con su puesta en funcionamiento, el municipio contará con tres equipamientos de estas características, ya que dispone del existente en la Villa Deportiva y el 'Javier Imbroda', recientemente inaugurado en El Pinillo.

Son más de 600.000 euros de inversión, con los que, además de intervenir en el recinto cubierto, también se mejorará la pista exterior y se creará una nueva entrada al complejo desde el aparcamiento.

Dentro de las acciones previstas está la retirada de cubierta y revestimiento de fibrocemento y restitución por una cubierta tipo 'sandwich' con aislamiento; además, se procederá un cambio en la distribución interior, tanto de vestuarios como de cuartos técnicos; accesibilidad y adecuación de instalaciones, con la incorporación de fuentes renovables y el vallado de la parcela cedida.

El espacio total cuenta con una superficie de 3.766,22 metros cuadrados que formaron parte del centro de internamiento. Este dejó de funcional como tal en febrero de 2021, para acoger el Archivo Judicial que custodia la documentación de los órganos judiciales y el depósito de bienes y vehículos intervenidos. El antiguo pabellón deportivo estaba en desuso, lo que justificó la petición de la Administración local torremolinense para darle uso público.

Según los datos municipales, son unos 2.000 deportistas, principalmente a los clubes locales, los que hacen uso de estas instalaciones.

Planes

Torremolinos busca, además, asumir otras instalaciones gestionadas por la Junta, esta vez, las del Centro de Protección de Menores Virgen de la Esperanza, clausuradas sin un destino concreto, desde que el viernes, 10 de noviembre de 2023, se anunció que se habían detectado daños estructurales.

El Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno andaluz estos terrenos y ya está contemplada en los presupuestos municipales una partida para la demolición del edificio en ruinas que estaba proyectado como ampliación del centro de menores, pero que se quedó a medio construir y está abandonado desde 2005.