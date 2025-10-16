Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen facilitada por el Ayuntamiento de los daños en la calzada causados por las raíces. SUR

Polémica en el barrio de La Colina de Torremolinos por el plan para «retirar» 14 árboles

Vecinos recogen unas 250 firmas en papel y tratan de frenar las intenciones municipales, que, como deja claro el Ayuntamiento, no contemplan la tala bajo ningún concepto y pasan por trasplantar los ejemplares para ejecutar mejoras en la calle Corelli, afectada por el crecimiento de las raíces

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:07

Comenta

Son 14 ejemplares de gran porte de Liquidámbar styraciflua; Ficus microcarpa y Magnolia grandiflora que, según María, «llevan toda la vida dando sombra en la ... calle Corelli», en La Colina, de Torremolinos. La mejora de esta vía, incluida en el plan municipal de asfaltado que está en marcha, prevé su retirada o trasplante, como denuncia. Ante el temor a que ocurra, esta y otros vecinos, comenzaron a movilizarse y así recogieron 245 firmas en papel que, junto con un escrito, fueron remitidas a Parques y Jardines y a los grupos municipales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  4. 4 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  5. 5 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  6. 6 Arrestan al encargado de un restaurante de Estepona por agresiones sexuales a tres camareras
  7. 7 Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes
  8. 8

    El Don Pepe Gran Meliá cierra sus puertas un año para una reforma integral de 40 millones de inversión
  9. 9

    El Hospital de la Axarquía desarrolla una práctica pionera en salud mental en Andalucía
  10. 10 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Polémica en el barrio de La Colina de Torremolinos por el plan para «retirar» 14 árboles

Polémica en el barrio de La Colina de Torremolinos por el plan para «retirar» 14 árboles