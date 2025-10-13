Torremolinos comienza el asfaltado de 11 calles que se prolongará hasta finales de noviembre

Las concurridas avenida de la Libertad, Sorolla y la Riviera y las calles Molino del Rosario, Marqués de Salamanca, Skal, Miguel Ángel Jiménez golfista, Corelli, ... Salvador Dalí, Miguel de Cervantes y Ramal de Salgareño son objeto del plan de asfaltado que, desde hace una semana, ha puesto en marcha el Ayuntamiento, con una inversión de 851.967,82 euros. Además de reparar estas arterias, algunas en bastante mal estado, el objetivo es contribuir a una mayor seguridad de vehículos y viandantes.

Los trabajos se extenderán hasta finales de noviembre. Cada arteria se señalizará con tres días de antelación para facilitar la retirada de los coches aparcados. La propia Administración local advierte de que serán «semanas de regulación de imprevistos», unidas a los días específicas para la señalización horizontal definitiva en las calles.

Resaltos y pasos elevados

Las intervenciones contempladas también incluyen, en algunos puntos, establecer medidas para la reducción de velocidad, con resaltos y pasos de peatones elevados. El material de fresado se destinará a los aparcamientos disuasorios y el resto quedará acopiado para su uso posterior.

Los trabajos que se acometerán, en esta fase, consistirán en la mejora de las calzadas municipales que se encuentran más deterioradas. Fundamentalmente, se procederá a la retirada de aglomerado asfáltico en mal estado, la reposición de la capa de rodadura, el recrecido de arquetas, rejillas e imbornales o la señalización vial horizontal de las zonas afectadas.