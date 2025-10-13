Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Señalización de trabajos en la calle. SUR

Torremolinos comienza el asfaltado de 11 calles que se prolongará hasta finales de noviembre

Más de 850.000 euros para las avenida de la Libertad, Sorolla y la Riviera y las calles Molino del Rosario, Marqués de Salamanca, Skal, Miguel Ángel Jiménez golfista, Corelli, Salvador Dalí, Miguel de Cervantes y Ramal de Salgareño

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:19

Las concurridas avenida de la Libertad, Sorolla y la Riviera y las calles Molino del Rosario, Marqués de Salamanca, Skal, Miguel Ángel Jiménez golfista, Corelli, ... Salvador Dalí, Miguel de Cervantes y Ramal de Salgareño son objeto del plan de asfaltado que, desde hace una semana, ha puesto en marcha el Ayuntamiento, con una inversión de 851.967,82 euros. Además de reparar estas arterias, algunas en bastante mal estado, el objetivo es contribuir a una mayor seguridad de vehículos y viandantes.

Te puede interesar

