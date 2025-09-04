El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos

Un hecho que, en otro contexto, quizás no tuviera mayor importancia, ha causado revuelo en parte de la militancia del PSOE de Torremolinos.

Y es ... que todavía se nota la fractura abierta entre el bando liderado por el exsecretario general Antonio Ruiz o la que fuera portavoz, Maribel Tocón, un grupo cuyo peso tuvo su mayor expresión con la moción de censura interna que desbancó a Antonio Navarro del liderazgo de la agrupación, y el que encabeza este último que, a pesar de su abrupta salida, que culminó con Ruiz como su sustituto, recuperó su puesto al frente de la ejecutiva, cuando el que había ejercido su relevo no había llegado a cumplir el año de mandato.

El quid de la cuestión ha sido el «borrado», según se ha visto en parte de los afiliados y afiliadas, del nombre de la expresidenta andaluza, Susana Díaz, del rótulo de la casa del pueblo, en el número 48 de la torremolinense calle Europa, una sede que fue bautizada en su honor en los tiempos en los que José Ortiz capitaneaba el partido del puño y la rosa en la ciudad.

Para los críticos el gesto pretende echar tierra sobre la vinculación de años que Díaz tiene con los socialistas de Torremolinos e, incluso, es prueba de la «misoginia» de la actual directiva, una acusación que se sustente con ejemplos de que el mayor protagonismo del grupo municipal es de los hombres, en detrimento de Tocón y Nieves Rosales que, de portavoz y viceportavoz en el Ayuntamiento en la etapa de Ruiz, pasaron a ser concejales rasas con el recomenzar de la ejecutiva de Navarro.

Homenajeada

Precisamente, antes de la última renovación socialista torremolinense, a finales de este pasado mes de abril, Susana Díaz fue la estrella de un acto en el municipio, al recibir el Premio Victoria Kent que concede esta militancia.

La que fuera baronesa del PSOE en España y líder indiscutible en Andalucía se reencontró con sus compañeros y compañeras de Torremolinos, que es, en sus palabras, «su segunda casa», como recordó durante este encuentro en el que recibió los aplausos, del todavía flamante en ese momento secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en su primer acto en Torremolinos, celebrado en uno de los salones del Hotel Amaragua, en el que se reunieron unas 300 personas.

Ampliar Cartelería con el nombre de la expresidenta andaluza. SUR

Ante las suspicacias, el máximo responsable de los socialistas de Torremolinos, Antonio Navarro, circunscribe lo ocurrido a un cambio en la cartelería, que llegó el pasado junio, después de más de una década, y deja claro: «No, no hemos eliminado nada. La sede se sigue llamando Susana Díaz».

Este hecho, aclara, es fácilmente comprobable, pues continúa la placa que recuerda esta dedicatoria, a la vista de todos y todas los que acudan al cuartel general del PSOE de Torremolinos, sin que se haya modificado la decisión de la ejecutiva que se tomó en su día.

Sobre los motivos de que no aparezca ya el nombre de la política trianera en el rótulo de la fachada, Navarro es tajante, «no voy a entrar», al insistir en que no hay que buscar motivaciones en lo ocurrido más allá de las de renovar la imagen de las dependencias socialistas, lo que ha ocurrido también en los espacios interiores, tanto de la casa del pueblo, como de la caseta de la feria.