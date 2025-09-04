Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

El rótulo de la casa del pueblo, en la calle Europa, 48. SUR

El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos

El sector crítico con la actual directiva ve en el gesto una «maniobra para «borrar» cualquier referencia a la expresidenta andaluza, mientras que la ejecutiva local explica que solo se ha actualizado la cartelería

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:15

Un hecho que, en otro contexto, quizás no tuviera mayor importancia, ha causado revuelo en parte de la militancia del PSOE de Torremolinos.

Y es ... que todavía se nota la fractura abierta entre el bando liderado por el exsecretario general Antonio Ruiz o la que fuera portavoz, Maribel Tocón, un grupo cuyo peso tuvo su mayor expresión con la moción de censura interna que desbancó a Antonio Navarro del liderazgo de la agrupación, y el que encabeza este último que, a pesar de su abrupta salida, que culminó con Ruiz como su sustituto, recuperó su puesto al frente de la ejecutiva, cuando el que había ejercido su relevo no había llegado a cumplir el año de mandato.

